Patxi López sigue... de momento

Patxi López seguirá en la carrera de las primarias, a pesar del consejo que le han dado algunos de sus seguidores, caso de la presidenta balear, Francina Armengol, y de la ex diputada María González, que estuviese en el equipo de Rubalcaba. Algunos de quienes apoyan a López han explicado a este medio que son muchos los que opinan que el ex lehendakari debería retirarse ante el temor de que obtenga muchos menos votos que avales en las elecciones del 21 de mayo. La tesis de Armengol y de María González es que si deja ahora la carrera podría llegar a acuerdos con el ganador en el 39º congreso con la fuerza que, al menos, le dan esas 10.000 firmas, y para ello tendría que anunciar la retirada pero sin apoyar a ninguno de los otros dos candidatos. Sin embargo, Patxi López ha confirmado a los suyos que sigue en la carrera por el compromiso personal que tiene con quienes les han avalado. En esta postura le apoya quien es su hombre de confianza, Rodolfo Ares.

La recogida de avales se ha convertido en una primera vuelta de estas primarias, y muchos patxistas opinan que su propuesta de unir al PSOE desde posiciones equidistantes no ha sido aceptada, de tal modo que sería mejor actuar antes que esperar al 21 de mayo. En el grupo de seguidores del ex lehendakari hay muchos militantes que están más cerca de Pedro Sánchez que de Susana Díaz, por lo que una retirada beneficiaría, a priori, al ex secretario general. Los pedristas hablan sin disimulo de esta posibilidad y se han lanzado a conseguir una buena parte de los 10.000 avalistas, a quienes tratan de seducir con llamadas al voto útil. Con independencia de la postura de resistencia de López, es cierto que muchos de sus apoyos han comenzado a dudar si apoyarle hasta el mismo día de la votación y es que Patxi podría seguir pero sin patxistas.