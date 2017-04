Pedro Sánchez pide reconocer a Cataluña como nación en España "nación de naciones"

El candidato a liderar el PSOE Pedro Sánchez ha defendido hoy en Barcelona que Cataluña sea reconocida como "nación" dentro de una España "nación de naciones", al ser la única vía para superar el "grave conflicto" territorial, y ha admitido sentirse identificado con la propuesta federalista del PSC.

Sánchez ha protagonizado este mediodía ante unas 3.000 personas su primer gran acto de campaña en Cataluña, acompañado de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlon, el exalcalde barcelonés Jordi Hereu y otros cargos y alcaldes del PSC, además de la presencia del líder del PSC, Miquel Iceta, aunque en su caso en calidad de anfitrión de todos los candidatos de las primarias.

En una abarrotada plaza de la Fábrica Fabra i Coats, Sánchez ha dejado claro su posición respecto al debate territorial: "España es una nación de naciones y Cataluña es una nación".

Sánchez ha defendido que "si nos definimos como lo que somos, lo que haremos es unirnos y que se superen los graves conflictos" y, por ello, ha admitido "sentirse muy identificado con la propuesta federalista del PSC, plasmada en la declaración de Granada, con Pere Navarro y Miquel Iceta".

"Hay que reconocer a Cataluña como es: una nación", ha insistido el exsecretario general, que ha ido más allá y ha propuesto además "definir una serie de reglas, porque en los últimos cinco años hemos vivido una involución por parte del Gobierno, recentralizando muchas competencias de gobiernos autonómicos. Debemos definir esas reglas para que salta fortalecido el autogobierno de Cataluña".

A la espera de impulsar la reforma federal de la Constitución, que ha reivindicado, Sánchez ha planteado que los ejecutivos español y catalán "se sienten" a dialogar para resolver la financiación e inversiones como poner en marcha el Corredor Mediterráneo, como también reactivar las comisiones bilaterales Estado-Generalitat.

También ha pedido que "la mayoría de partidos catalanistas" en el Congreso trabajen para "tumbar leyes que lesionan" el autogobierno catalán e impulsar leyes orgánicas que lo "fortalezcan"; y ha rescatado la propuesta de hacer de Barcelona sede de un nuevo Senado, que sea reformado para convertirlo en "cámara territorial".

En la vigilia de la festividad de Sant Jordi -que Sánchez vivirá también mañana en Barcelona y Girona-, el candidato ha recomendado el libro "La tercera vía", de Iceta. "Yo lo he leído. Es la única vía, la vía constitucional, la que tenemos que forjar entre todos".

Porque, ha dicho Sánchez, "frente a una derecha que lo que quiere es quedarse la ley y un proceso independentista que lo único que quiere es saltársela, los socialistas pedimos que la única vía del entendimiento, el diálogo, la negociación y el pacto".

Sánchez, que ha recordado a la fallecida Carme Chacón, ha agradecido que en su etapa como líder encontró siempre en el PSC a "una organización leal con Cataluña, España y el PSOE". "Quiero daros las gracias por mantener el 'no' a Rajoy. Gracias, Miquel", ha dicho dirigiéndose a Iceta.

Y ha asegurado que "para evitar cualquier otro malentendido entre PSOE y PSC en cuestiones como la investidura, lo que tenemos que hacer es que se consulte obligatoriamente a los afiliados".

No ha escatimado tampoco críticas hacia la candidatura de Susana Díaz y, a pesar de no mencionarla nunca, ha dicho que cuando ve "algunas fotos", tiene más claro aún que "el respeto al partido y el orgullo a la historia del PSOE no son patrimonio de las clases dirigentes, sino de los afiliados".

"Algunos teorizan si es posible ser presidente de una comunidad autónoma, del Gobierno y secretario general del PSOE -ha apuntado en clara referencia a Díaz-. No se producirá ese debate porque seréis los afiliados los que haréis con vuestro voto que sea incompatible".

Sánchez se ha dirigido además a quienes le acusan de "querer dar un giro a la izquierda o de 'podemizar' el partido": "Si nos ponemos así -ha añadido-, sobre a ver quién defiende o no la autonomía del PSOE, quiero recordar que yo puse una serie de condiciones a Pablo Iglesias que no aceptó y otros dieron a Rajoy la abstención gratis".

En este sentido, se ha referido a los casos de corrupción en el PP: "Rajoy dijo: portaos bien que aquí somos todos muy buenos. No ha habido tanta gente buena en la cárcel como ahora. Lo extraño no es que vaya a declarar a la Audiencia Nacional, lo extraño es que sea presidente del Gobierno".