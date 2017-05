Pedro Sánchez ofrece a Patxi López integrarse en su candidatura

El ex secretario general del PSOE y aspirante a volver al puesto, Pedro Sánchez, quiere que su contrincante Patxi López se integre en su candidatura para las primarias del 21 de mayo, y así se lo ofrecerá públicamente en un mitin en Alcalá de los Gazules (Cádiz) este viernes por la mañana.

Según han avanzado fuentes de su candidatura, Sánchez le hará a López una "oferta programática". El ex líder socialista dará este paso después de que el proceso de recogida de avales entre los militantes haya demostrado que el PSOE está dividido fundamentalmente entre sus partidarios y los de Susana Díaz.

La candidatura de Sánchez sorprendió este jueves presentando algo más de 57.000 avales, apenas 6.000 menos que los 63.000 entregados por Susana Díaz. López, que había asegurado de antemano que no quería hacer una "guerra de avales" sino sólo cumplir el requisito, entregó 12.000, algo por encima de los 9.300 necesarios.

Los partidarios de Sánchez no ocultan su satisfacción al ver que Díaz no ha "arrasado" con los avales, pese a haber presentado las firmas de un tercio de los militantes, y ya este jueves empezaron a oírse llamamientos al voto útil de los partidarios de Patxi López.

Este mismo viernes la colaboradora de Pedro Sánchez Adriana Lastra insistía en la Cadena Ser en que las primarias son un "debate entre dos modelos de partido" y relataba que ella misma le dijo a López que se estaba equivocando, que no cabía un tercer modelo y que así se iba a ver en el proceso de recogida de avales.

Sin embargo, este viernes a primera hora --antes de conocerse la oferta de Sánchez-- López ha defendido que "es más necesario que nunca" que su candidatura llegue hasta el final del proceso, dejando claro así que no piensa retirarse.

López retoma su agenda el sábado

El ex lehendakari ha suspendido su agenda para este viernes pero, tal como ha dicho él mismo en una entrevista en Los Desayunos de TVE se debe a que la están reorganizando dado que aún no ha terminado el recuento de los avales. Fuentes de su equipo han señalado que esto ha hecho que no le dé tiempo a ir a Galicia, como tenía previsto, pero que mañana retoma su agenda y estará en Valencia y Alicante.

La tesis de López es que su candidatura es la única que puede unir al partido, en un momento en que se está viendo cómo otros partidos socialistas europeos, como el holandés o el francés. "Tienen tanta historia como el nuestro y han pasado a la irrelevancia", ha avisado.

Por ello, ha reiterado su deseo de utilizar estas primarias para "salvar al PSOE" y recuperar un "instrumento que tiene mucha gente", no para ver como unos candidatos se cargan a otros. "Lo importante no es quien gana, sino qué vamos a hacer al día siguiente", ha opinado.

Vista la situación creada tras la entrega de los avales, López ha insistido en su propuesta de que se elimine este requisito y, a cambio, se instauren las primarias a dos vueltas.