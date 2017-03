Pedro Sánchez cierra su 'crowdfunding' y recaudará donaciones a través de una cuenta de Ferraz

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha cerrado este viernes oficialmente su plataforma de captación de fondos, fórmula conocida como crowdfunding, y a partir de ahora recaudará donaciones a través de una cuenta de Ferraz, ha informado su equipo en un mensaje en la web oficial del candidato.

"Gracias, porque vuestro apoyo es el que ha hecho posible que juntos sigamos adelante", ha señalado el mensaje en el que se anuncia que la candidatura de Sánchez seguirá el sistema de captación propuesto por la dirección.

"La convocatoria de primarias marca el inicio del proceso formal, por ello procedemos a actuar conforme a las normas internas que emanan de los órganos del Partido", ha explicado el texto, en línea con la argumentación que dio el pasado martes Andrés Perelló, asesor jurídico del equipo de Sánchez, que señaló que el crowdfunding era "la mejor solución para la precampaña".

La candidatura del ex secretario general señala que seguirá siendo el equipo de Pedro Sánchez "el que gestione las aportaciones", por lo que continúan con su idea de no entregar la lista de los donantes a Ferraz alegando la ley de protección de datos. A partir de ahora, quienes quieran contribuir a la campaña del ex secretario general tendrán que hacerlo a través de la cuenta compartida con Ferraz, como también harán los otros dos candidatos.

El pasado martes, la Comisión Gestora y la candidatura de Sánchez se reunieron en Ferraz para discutir el método de microdonaciones impulsado por el ex secretario general. En el encuentro Ferraz presentó una carta del Tribunal de Cuentas que les daba la razón en su petición de supervisar los ingresos de Sánchez, al estipular que la actividad de los aspirantes a la Secretaría General del PSOE debe cumplir la Ley de Partidos incluso antes de que se convoque formalmente el proceso de elección.

Tras la cita, Perelló informó de que ambas partes habían llegado a un "acuerdo dialogado". Según ha dicho, su crowdfunding, que gestiona la asociación Bancal de Rosas, ha sido la mejor solución para la precampaña y ahora se acogerán al sistema propuesto de la dirección, porque van a entrar "en una nueva etapa en la que regirán las normas del partido, porque habrá precandidaturas y candidaturas, y regirá la ley de partidos".