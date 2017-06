Pedro Sánchez fulmina la liturgia

El asturiano Hugo Morán se incorpora como responsable de Medio Ambiente. Se trata de un colaborador de Narbona que trabajó en la estrategia nacional contra el Cambio Climático y presentó, junto a varuis diputados, un recurso contra la reforma de la Ley de Costas que acometió el ex ministro Miguel Arias. Andrés Perelló, valenciano, se hace con el área de Justicia. En total, la Ejecutiva de Pedro Sánchez contará con 38 miembros, de los que 27 serán secretarios de áreas y 11 vocales. El listado conocido hasta el momento se cierra con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que presidirá la comisión de asuntos territoriales, un organismo de cierto calado, por su ámbito, pero que hasta el momento no ha tenido funciones importantes. Estuvo presidido por Susana Díaz y, antes, por el asturiano Javier Fernández.

Odón Elorza, Luz Martínez, Iratxe García y Carmen Calvo son otros cuatro dirigentes que acompañaron a Sánchez en las primarias, y se incorporan en la dirección en las áreas de Transparencia, Empleo, Unión Europea e Igualdad. El secretario ha incorporado, de momento, a dos catalanas en la dirección: Meritxel Batet y Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma y rival de Iceta en las primarias del PSC. El vasco Patxi López, su anterior rival, será el nuevo secretario de Política Territorial, que es el cargo que ocupó el sevillano Antonio Pradas. Quien fuese el número dos de UGT con Cándido Méndez, Toni Ferrer, será el secretario de Empleo, y el área económica recaerá en Manu Escudero, uno de los guerristas históricos que ha apoyado al secretario general. Se da por hecho la entrada de José Félix Tezanos, sociólogo, director de la Fundación Sistemas y hombre muy cercano a Alfonso Guerra. Ibán García se encargará de Cultura y el navarro Santos Cerdán también entrará en la Ejecutiva, aunque aún no se ha revelado el cargo. En el área económica también estará Francisco Polo, ex director general de la empresa Change.org, un activista que se ocupará de Emprendimiento.

Los cuatro dirigentes son socialistas muy conocedores del partido y tienen fama de duros, tanto en la organización, como en sus comportamientos. Quizás, Gómez de Celis, que aún es el director de Puertos de Andalucía, sea el más afable de ellos. Lastra y Puente destacan por realizar declaraciones duras, a veces incluso agrias, mientras que Ábalos tiene mucha más cintura, pero llevará el partido con mano de hierro. A ellos se le une en un puesto de representación la ex ministra Cristina Narbona, economista de amplio recorrido en política (fue una de las primeras viceconsejeras de la Junta, en los años ochenta), y especialista en asuntos medioambientales. Gómez de Celis será el hombre que se encargue de los pactos del PSOE con otros partidos, tanto en las municipales, como en las autonómicas, es el responsable de la política institucional de la organización. Ábalos es el hombre de la organización, pero Adraina Lastra, con la que ha guardado una silenciosa rivalidad por los primeros puestos, será la vicesecretaria general, un cargo que llama a que también sea la portavoz del grupo en el Congreso. De modo transitorio, y debido a la dimisión de Antonio Hernando, Ábalos es el vocero en el Parlamento, la persona que replicó a Pablo Iglesias en la moción de censura de esta semana.

Pedro Sánchez ha fulminado la liturgia de los congresos socialistas, de puertas conocidas, pero de inciertas salidas, de aquellas largas madrugadas de negociación en los que los nombres subían y se caían, en las que el secretario general recibía en un improvisado despacho a las facciones, en las que el bar era el mejor lugar para informarse y en las que hasta algún delegado se echaba el sueño en un sofá. Pedro Sánchez llega al 39º Congreso con su Ejecutiva ya diseñada, casi nombrada al cien por cien, aunque los delegados tengan que votarla el domingo por la mañana. No es fruto de Sánchez el innovador, sino el sistema de primarias, y es que entre el día de la elección, cuando se eligió al secretario general, y el congreso de hoy ha transcurrido un mes: da tiempo para todo. Además, en este caso no ha habido mucha negociación, ya que el susanismo se ha descolgado y Sánchez ya contaba con un equipo de leales que fue el que le animó a volver a presentarse a las elecciones primarias y le preparó el territorio. A diferencia de la vez anterior, cuando el secretario general llegó gracias al dedo de los barones, esta vez cuenta con su propio equipo, conocido por él y rodado en unas elecciones muy duras. El valenciano José Luis Ábalos, la asturiana Adriana Lastra y el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis forman la nuez de la nueva dirección de Ferraz, al que hay que sumar el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que actuará como portavoz de la dirección.

Óscar Puente calienta el foro con sus pigmeos y gigantes

Óscar Puente, alcalde de Valladolid y próximo portavoz de la Ejecutiva, ha calentado el ambiente de un congreso que se espera tranquilo. "La anterior Ejecutiva era de pigmeos y ésta será de gigantes", manifestó el regidor castellano en unas primeras declaraciones que no han gustado nada en la delegación andaluza. El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, no abrirá esta mañana el 39º Congreso ni expondrá su balance de gestión, de tal modo que serán sindicalistas de UGT y CCOO quienes darán la bienvenida, una vez que sea elegido el presidente de la mesa. Luis Tudanca, secretario general de Castilla y León, presidirá este congreso, que contará con la presencia de los ex secretarios generales José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Felipe González, de viaje en México, hará un saludo mediante vídeo. A diferencia de otros cónclaves, éste finalizará con un mitin en una de las naves de Ifema, junto al pabellón donde Susana Díaz presentó su candidatura a las primarias.