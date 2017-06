Pedro Sánchez: "Me siento muy próximo a los votantes de Podemos"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que se siente "muy próximo a los votantes de Podemos", pero que no comparte "algunas cuestiones y formas de hacer" de su líder, Pablo Iglesias.

Once días después de su elección, Sánchez ha hecho así un guiño directo al electorado joven que pretende alejar de Iglesias y recuperar para su partido. "Nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos", ha proclamado en una visita a la Feria del Libro de Madrid, preguntado por la posición de su partido en la moción de censura de Iglesias contra Rajoy.

Tras reiterar que su partido no va a apoyar la moción, ha seguido sin aclarar si optará por la abstención o el voto en contra: "paso a paso, todavía quedan unos días".

Sánchez ha insistido en que el Gobierno de España es "evidentemente censurable por la degeneración" que, a su juicio, está originando en el sistema democrático y por su "utilización tan partidaria de las instituciones públicas, pero ha hecho hincapié en que, después de la investidura fallida de la anterior legislatura, eso no se puede "volver a producir". "Si hay un cambio tiene que ser con todas las consecuencias, donde den los números, y desgraciadamente esos números ahora no dan", ha zanjado.

Ante estas palabras, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha pedido a Sánchez, que en lugar de hacer declaraciones "más o menos amistosas" haga caso a los militantes del PSOE y apoye la moción de censura contra Mariano Rajoy.

"No se trata de hacer declaraciones más o menos amistosas a los votantes de otra opción política sino de marcar con hechos iniciativas conjuntas que demuestren que podemos formar una alternativa al PP", ha remarcado.

En su opinión, las bases socialistas lanzaron ese mismo mensaje, que no querían que el PSOE fuera "la pata débil de la gran coalición".

Tras descartar que las palabras de Sánchez puedan interpretarse como una "declaración de guerra" para intentar atraerse a los votantes de Podemos, Errejón sí considera que "obras son amores y no buenas razones" y que el líder socialista tiene la oportunidad de demostrarlo apoyando la moción de censura el próximo 13 de junio.