Pedro Sánchez hace público su decálogo para el "nuevo PSOE"

Pedro Sánchez enunció ayer su decálogo de ideas para el "nuevo PSOE" que quiere liderar y lo irá desgranando en sus citas con los militantes. El ex secretario general socialista dio a conocer a través de las redes sociales los diez atributos que cree que debe tener ese nuevo PSOE y sobre los que va a girar su proyecto para volver a la Secretaría General, deseo que anunció el pasado sábado en Dos Hermanas.

"Por un PSOE autónomo, libre de injerencias; que sea la fuerza del cambio en España; de izquierdas; plural y diverso, de liderazgos compartidos; coherente y creíble; que sea la fuerza que vertebra España; feminista y ecologista, federalista y laico, que impulse la educación y la cultura y reivindique la Memoria Histórica; donde la militancia decida; que sea el partido de los jóvenes; unido", es el mensaje que lanzó.

Sánchez defendió ayer estas ideas en el acto con militantes que celebró en Castellón, en el que siguió haciendo "propuestas concretas" sobre el punto relativo a que la "militancia decida".

Paralelamente, el único rival que por ahora tiene en las primarias, Patxi López, insistió ayer en que irá "hasta el final" en su apuesta por liderar el partido y recordó que no piensa entrar en "una guerra de avales", porque, una vez conseguidos los necesarios, tener más que otros "no significa nada".

"He visto gente que ha tenido más avales que votos", avisó López en Onda Cero. A su juicio, "lo que hay que hacer es recoger los avales necesarios para ser proclamado como candidato de manera oficial y hacer una campaña en la que uno defiende en lo que cree". De este modo, el ex lehendakari aseguró que no contempla retirarse en el caso de que sus contrincantes -en el que caso de que sean más de uno- consigan más avales que él. Según las normas del PSOE, los aspirantes a la Secretaría General deben presentar las firmas de un 5% del censo de militantes llamados a votar en las primarias.

Asimismo, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, hizo ayer un llamamiento para que el debate con motivo de las primarias sea "sosegado y sereno", de forma que este proceso sirva para el "fortalecimiento" del proyecto socialista. "En ningún caso las primarias tienen que ser para establecer una confrontación en el seno del partido ni para un debilitamiento de las posiciones públicas de la organización", surbrayó el dirigente socialista.