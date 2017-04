Pedro Sánchez aspira a "recuperar el partido para la militancia"

El ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias socialistas, Pedro Sánchez, ha criticado este domingo en Gijón las normas aprobadas para el proceso electoral del partido que permiten abrir la recogida de avales sin cerrar el censo de militantes. "No habrá dique que pare el cambio en las fuerzas socialistas", ha advertido.

Así lo ha hecho en un pabellón del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', al que han acudido unas 3.000 personas según la organización, y en el que eran visibles carteles de apoyo de distintos concejos asturianos como Morcín, Avilés, Navia u Oviedo, pero también de fuera de Asturias, como un grupo de Vizcaya con la cara de Sánchez impresa en una camiseta de apoyo. Entre las caras visibles, la de la diputada nacional Adriana Lastra, la senadora Maria Luisa Carcedo, el exconsejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, o el alcalde de Laviana, Adrián Barbón.

Sánchez, que ha apostado por hacer de las primarias socialistas el "kilómetro cero" del gran cambio político y social que necesita el país, ha animado a conquistar juntos el futuro, con un partido socialista "autónomo". Ha alertado, en este sentido, que habrá quien quiera evitar que su proyecto político gane porque quieren un PSOE subalterno del Gobierno del PP.

Sobre esto último, se ha preguntado qué hubiera pasado si en lugar del PP se hubiera logrado un Gobierno del PSOE. "Estaríamos cambiando España", ha asegurado, para después decir que sigue viendo a jóvenes emigrando, a las mujeres sufrir la Reforma Laboral, a Luis Bárcenas en la calle y a Mariano Rajoy en la Moncloa.

Ha avanzado, asimismo, que si gana las primarias, en los Estatutos del PSOE se regulará que haya consultas obligatorias a la militancia sobre los acuerdos postelectorales. A este respecto, ha asegurado que quiere un PSOE "coherente y creíble". "Mantuve la palabra, y pagué un alto precio por ello", ha afirmado, para esperar después que el próximo secretario no pague con su dimisión el cumplir con su palabra ante los votantes y militantes.

Ha recalcado, asimismo, que si el PSOE no renace, gobernará la derecha durante años, para añadir después que el próximo el próximo 21 mayo van a cambiar el PSOE, porque así dejarán un buen futuro para el país.

SÍ ES SÍ

Sánchez ha llamado a decir "sí" a la ilusión, al orgullo de ser socialista, al futuro o a la juventud, entre otras cosas. "Sí es sí", ha insistido. "Que no se quede nadie en casa, vamos a recuperar al partido para la militancia", ha recalcado. Por todo ello, ha aconsejado caminar con orgullo y se ha mostrado convencido de que el futuro del PSOE es de los militantes de base.

Ha remarcado, eso sí, que ningún adversario suyo está dentro del partido, está fuera y se llama PP y la derecha política y económica, según él. Con todo, ha comprometido, tras las primarias su lealtad con el resultado, con quien salga elegido y con la militancia.

Ha propuesto, también, que el PSOE sea el partido de la Izquierda; de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero también ha reivindicado un PSOE con nuevas ideas. "Soy feminista, porque soy socialista", ha defendido. También ha apostado por la defensa de la Memoria Histórica, del Medio Ambiente y especialmente hacer del país un Estado laico, donde se acabe con la Religión evaluable en el sistema educativo y donde la Iglesia pague impuestos.

Ha defendido, además, acabar con los aforamientos, la corrupción en la política y que en el PSOE haya los militantes no acumulen cargos y sueldos. "Reivindiquemos la mejor cultura del partido", ha resaltado también un Pedro Sánchez que ha contrapuesto el PSOE de la militancia y el siglo XXI frente al de la abstención al Gobierno de Mariano Rajoy. Un PSOE donde los militantes quieren que el secretario general sea elegido y quitado por la militancia y donde vayan a votar en libertad y autonomía sobre el proyecto político que quieren.

"Todos queremos un PSOE ganador", ha indicado, para añadir que la clave, para él, es estar unidos a los votantes y militantes y no a la derecha. Es por eso, que cuando algunos dicen que el PSOE no debe olvidar ser una fuerza de Gobierno, él dice que sí, pero de Gobierno socialista no de derechas.

HACIENDO HISTORIA

Antes de Sánchez han sido otros quienes han hablado. Carcedo, por su lado, ha destacado que "queremos un partido unido, grande", para recuperar la sintonía con la militancia. Un partido eficaz contra la derecha, para ganar, ha defendido. Pero antes, ha reivindicado unas primarias socialistas "sin chantajes de ningún tipo", con reconocimiento de la autoridad política de quien salga elegido y respeto a las estructuras del partido.

Lastra, en su caso, ha empezado su discurso con un "buenos días, rojos". La diputada socialista ha recordado el acto de Sánchez hace tres meses en El Entrego. "Los militantes de Asturias sí estamos contigo, quienes no están son otros", le ha trasladado al ex secretario general. "Ahora que cuenten", ha dicho para exhibir que se duplica la asistencia de personas respecto a la anterior vez que visitó Asturias.

"El PSOE es nuestro", ha sostenido, para augurar que se recuperarán los cinco millones de votantes perdidos si Sánchez vuelve a ser secretario general del PSOE. "Somos muchos más". Ha advertido sobre los apoyos que tiene Sánchez, para añadir que si el proceso de primarias es limpio, "de ganarlo nos encargamos nosotros", ha apuntado.

El alcalde de Laviana, por su parte, ha aludido a que se vive un Congreso "histórico", a lo que ha destacado que Sánchez "sacrificó todo por defender sus ideas y las del partido". "Si lo elige la militancia, que lo eche la militancia", ha reivindicado, antes de apostar por un modelo del partido que debe evolucionar. Ha animado, por todo ello, "a seguir haciendo Historia".

ASTURIAS, NO POR CASUALIDAD

Cabe recordar que la elección de Asturias para este primer acto de campaña no ha sido casual, y así lo reseñaba el propio Sánchez en su perfil público en una red social, al considerar que la Federación Socialista Asturiana --dirigida por el también presidente de la Gestora Socialista Javier Fernández--, ha sido "a lo largo de la historia del PSOE vanguardia en la defensa de los derechos de los afiliados y afiliadas".

"Conviene recordar que fue en el Congreso nacional del PSOE celebrado en Gijón (agosto de 1902) donde se reafirmó la necesidad de consultar a todas las agrupaciones del partido, a todas y todos los afiliados, las políticas de alianzas con otras organizaciones", ha señalado Sánchez en Internet.

"Reivindicar, como hacemos desde nuestra candidatura, la participación de la militancia en la elección de nuestros representantes y los acuerdos con otras formaciones es reivindicar lo mejor de la historia del PSOE. Una huella que encontramos en el Congreso de 1902 en Gijón, y que hoy hacemos nuestra quienes defendemos un PSOE donde los afiliados y afiliadas sean los protagonistas", ha resumido.

Al acto, que ha concluido con todos en pie con el puño en alto al son de La Internacional, han acudido también afiliados del sindicato UGT y en especial del SOMA (Sindicado de los Obreros Mineros de Asturias), pero también otros ex miembros y miembros del Gobierno regional, como la ex consejera de Bienestar Social, Graciela Blanco o la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Gimena Llamedo, además de otros representantes locales, como el concejal gijonés Celso Ordiales.