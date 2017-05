Plante de los populares valencianos tras ser tildados de "ladrones de guante blanco"

El grupo popular de Las Cortes valencianas abandonó ayer el hemiciclo después de que el portavoz de Compromís, Fran Ferri, dijera a sus diputados que cuando están en la oposición "se visten con camisa blanca", y cuando están en el Gobierno parecen "ladrones de guante blanco".

Las afirmaciones de Ferri llegaron durante una bronca sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, que comenzó con una pregunta sobre la educación concertada de la portavoz del PP, Isabel Bonig, que como el resto de su grupo llevaba camisa blanca y mostraba en el escaño un cartel con el lema Libertad educativa. En la pregunta de control de Bonig, hubo un cruce de acusaciones con el conseller de Educación, Vicent Marzà, quien después de que los diputados populares corearan la palabra "libertad" les dijo que no sabe "si cantan libertad por los delincuentes que tienen en prisión".

Además, criticó que en el PP se arrogan ser los únicos católicos cuando, señalando a la bancada socialista, aseguró que "aquí está lleno de católicos también", con la diferencia de que ellos "cumplen con los mandamientos".

"Sólo os recordaré dos (mandamientos): no mentirás y no robarás", expetó el conseller al PP, cuya portavoz replicó que ellos no se arrogan nada y que en su partido hay gente "católica, creyente, no creyente, practicante y no, y habrá gente que cumpla los mandamientos o no".

La portavoz popular dijo que "jamás un miembro del Gobierno" se había comportado como Marzà, al que llamó "radical".