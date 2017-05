El Pleno del Congreso debate hoy la reprobación de Catalá, Maza y Moix

El Pleno del Congreso de los Diputados debate hoy una moción del PSOE en la que se pide la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; del fiscal general, José Manuel Maza,y del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, por su implicación en el caso Lezo.

Dicen los socialistas que se pide la reprobación de Catalá por su "responsabilidad directa" en el caso Lezo y en los nombramientos de Maza y Moix, y ante la "ausencia de explicaciones" que ofreció el ministro el pasado miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, en la que fue duramente criticado.

Zoido será interpelado sobre la "alarma social" que su número dos ha generado

Los socialistas apuestan por una iniciativa claramente política y cuyo resultado no es vinculante para el Gobierno como la mejor herramienta para aumentar la presión contra el ministro de Justicia y forzar su salida del Ejecutivo. No obstante, fuentes próximas al grupo parlamentario admiten de la dificultad de forzar el cese de Catalá, habida cuenta de que el Gobierno de Mariano Rajoy ya tuvo un ministro reprobado que no fue destituido, caso del ex titular de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Con todo, los socialistas confían en lograr el apoyo de Podemos y Ciudadanos así como de otros grupos de la Cámara, para arrinconar al PP como único grupo que defiende la gestión de Catalá en Lezo.

De esta forma, la tensión entre el ministro y la oposición parlamentaria alcanzará hoy su punto máximo tras una semana de criticas y ataques contra su persona.

Para el Grupo Socialista, "el señor Catalá no es digno de estar al frente del Ministerio de Justicia. Y si el Gobierno, de verdad, quiere hacer algo para combatir la corrupción tiene que cesar al ministro de Justicia y, de no ser así, someterse a la moción de reprobación", subrayó la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez. La autora de la moción confía "plenamente" en que al menos Unidos Podemos y Ciudadanos respalden la reprobación. De hecho, socialistas y naranjas ya registraron a finales de abril una proposición no de ley en el Congreso pidiendo la reprobación del fiscal general y del fiscal Anticorrupción, un texto que aún está pendiente de debate.

El PSOE ha pedido también la reprobación del fiscal general del Estado e insta al Gobierno a su cese y la reprobación del fiscal Anticorrupción "directamente implicado" y se pide al Ejecutivo "que le remueva de su puesto".

Y especialmente la del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, toda vez que los partidos de la oposición reclamaron hace unos días a Maza su destitución por su "incompetencia" en Lezo u otros procedimientos judiciales.

El PSOE insistirá en pedir el cese del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por su supuesta vinculación con el chivatazo recibido por el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González de que le estaban investigando y por haberse reunido en un despacho de Interior con el hermano del ex mandatario regional y directivo de Mercasa Pablo González.

Y lo hará por partida doble porque para Zoido ha registrado una pregunta y también una interpelación. "¿Cómo justifica el mantenimiento en su cargo del secretario de Estado de Seguridad?", es la pregunta que le formularán antes de interpelarle por el mismo asunto en el Congreso de los Diputados.

En concreto, quieren que Zoido explique qué medidas va a adoptar ante la "alarma social" que han generado las actuaciones de su número dos "en relación con personas investigadas por delitos de corrupción". Y esa interpelación dará lugar a una moción, que se votará en junio, en la que el PSOE planteará la reprobación de Nieto, informa Europa Press.