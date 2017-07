El Congreso guarda un minuto de silencio en recuerdo a Miguel Ángel Blanco

El Pleno del Congreso ha arrancado este miércoles con un minuto de silencio en recuerdo del edil del PP de Ermua (Vizcaya) secuestrado y asesinado por ETA hace 20 años. La Cámara Baja le ha rendido este homenaje un día después de haber sido incapaz de acordar una declaración institucional tributo a Blanco.

El PP promovió el martes un texto con el objetivo de que fuera leído en la sesión plenaria y, tras el intercambio de varios borradores, logró pactar un texto con el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Pero este tipo de iniciativas deben recabar el apoyo unánime de la Cámara para llegar a buen puerto y tanto EH Bildu como el PNV se negaron a respaldarla.

Así las cosas, finalmente se ha optado por rendir homenaje a Blanco guardando un minuto de silencio en el hemiciclo.

"Hoy se cumplen 20 años del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, que despertó un estalldio de conciencia y unidad en el conjunto de la sociedad española que no debemos olvidar", ha subrayado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, antes de invitar a la Cámara a protagonizar un "grito de silencio por la vida la libertad y la democracia" como el que hizo la sociedad española hace dos décadas.

Tras el minuto de silencio diputados de todos los grupos puestos en pie han dedicado un aplauso al homenajeado y a su hermana, diputada del PP, Marimar Blanco, que daba las gracias por el gesto desde su escaño, que compagina con la presidencia de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

En el acto no han estado presentes los dos diputados de EH Bildu, y en las filas de ERC, donde también faltaban algunos de sus representantes, sólo ha secundado el aplauso la parlamentaria Ester Capella. Eso sí, los republicanos presentes se han puesto de pie.

Antes del homenaje Marimar Blanco ha agradecido los gestos de apoyo de compañeros de todos los partidos que estos días se han acercado para mostrarle su cariño, pero también ha mostrado su "sorpresa" por la actitud del PSOE en algunos instituciones en las que no han respaldado homenajes a su hermano.

"20 años después me están sorprendiendo ciertas posturas de determinadas opciones políticas que hace 20 años sí que estuvieron. Me sorprende mucho la posición del PSOE", ha recalcado.

También se ha referido a Podemos, aunque no les ha citado directamente: "Hay otros que no estaban porque no existían como organización y siguen sin querer estar", ha dicho, antes de criticar al PNV.

A su juicio, la posición de los nacionalistas es la misma que han mantenido "desde que en 1998 se echó en manos de ETA otra vez con el Pacto de Lizarra". Por eso ha admitido no estar "sorprendida" por una actitud que ha tildado de "equidistante y ambigua".