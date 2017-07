Podem echa un pulso a Iglesias: "Lo que sucede en Cataluña se decide aquí"

Podem Catalunya reafirmó su posicionamiento sobre el referéndum del 1 de octubre, en el que llamó a la participación, y emplazó a Sí Que Es Pot a debatir sobre la ley del referéndum registrada ayer en el Parlament y a hacer un esfuerzo para llegar a "una conclusión conjunta". El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, acompañado por la secretaria de organización del partido, Ruth Moreta, señaló que su formación entiende que no puede dar la espalda al referéndum, por lo que ha convocado una consulta a sus inscritos -más de 55.000- para ratificar la postura. "Nos vamos de vacaciones con los deberes hechos, ya que llegamos a este punto, en una situación política muy movida, con una posición clara sobre lo que haremos en el 1-O", aseguró Fachin, que explicó que las bases podrán ratificar la postura entre el 7 y el 11 de septiembre.

El líder de la formación manifestó la necesidad de dar una respuesta a la ley del referéndum porque "pone encima de la mesa el nudo de la política catalana en los últimos años". Asimismo, anunció que el partido ha convocado otro proceso participativo para consultar a las bases sobre cómo tiene que ser y en qué condiciones la participación de Podem con otras fuerzas.

Además, recordó que se decidió no formar parte del nuevo proyecto que engloba a los comuns porque no se cumplieron los requisitos marcados por las bases, que así lo estipularon en una consulta donde votaron 3.901 personas. Preguntado por la reprobación de la dirección estatal encabezada por Pablo Iglesias al posicionamiento de Podem sobre la consulta, recalcó que "lo que sucede en Cataluña se decide en Cataluña" y exigió respeto por las decisiones tomadas en los territorios. "Nadie entendería que un partido político de ámbito estatal decida por un territorio y éste no pueda tomar sus propias decisiones", añadió, en referencia a los rumores de cambio en la dirección del partido en Cataluña.

En cuanto a las críticas recibidas por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, Fachin mostró su preocupación y dijo que al mismo tiempo no se puede defender que el pueblo de Cataluña tome sus propias decisiones y que las de Podem se puedan tomar por una sola persona en Madrid.