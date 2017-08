Podem se suma al manifiesto que llama a participar en el referéndum ilegal

Diferentes partidos y sindicatos de izquierdas de Gerona, entre ellos ERC, CUP, Podem, CCOO y UGT, han firmado un manifiesto en el que llaman a "la participación masiva" en el referéndum independentista fijado para el 1 de octubre, según anunciaron ayer en un comunicado.

El manifiesto reivindica la participación en el 1-O para desbloquear la negativa del Gobierno del PP al referéndum y rechaza "cualquier intento de dividir las capas populares y medianas del país por razón de origen, lengua o identidad".

Junqueras afirma que los atentados no deben alterar la hoja de ruta de la Generalitat

Entre las 16 organizaciones firmantes también se encuentran Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) de Llagostera i Salt (Girona); Anticapitalistes, una de las corrientes de Podemos; Moviment d'Esquerres (MES); Súmate; Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Gerona, entre otras. Reivindican que las diferencias políticas se deben resolver votando, que, para ellos, los "derechos nacionales y sociales van de la mano", y que la demanda de más autogobierno para Cataluña es una herramienta de transformación y de justicia social. Además, aseguran que defenderán las instituciones catalanas y que realizarán "movilizaciones pacíficas y firmes" si se detiene o juzga a los organizadores del referéndum.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró ayer por su parte, al ser preguntado sobre si los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils alteran la hoja de ruta del Govern para el anunciado referéndum independentista, que "se debe procurar que los atentados terroristas no alteren la vida democrática de las sociedades". Debemos procurar precisamente que los atentados terroristas no alteren la vida democrática de las sociedades y debemos hacer lo posible para que eso no pase", aseguró el número dos del Govern en declaraciones a TV3.

A su juicio, "no hay ninguna sociedad democrática que se deje condicionar o intimidar por el chantaje del terrorismo. Precisamente debemos procurar todos lo contrario, demostrar que nuestro compromiso con la democracia pervive, es inalterable e incluso se refuerza ante cada amenaza", agregó.

Junqueras eludió dar detalles sobre cuáles serán los siguientes pasos, como por ejemplo cómo se tramitará la ley del referéndum y sobre si el Govern se plantea el decreto ley para aprobarla dijo: "Hay diversas vías y aplicaremos las que sean más adecuadas en cada momento".

El líder de ERC admitió estar "en las antípodas" en muchas cuestiones con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero admitió que "es evidente que ante un atentado como el que se ha producido y el dolor que provoca, se genera empatía".