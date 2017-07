Podemos Cataluña consultará a sus inscritos sobre su postura ante el 1-O y la relación con los 'comuns'

El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha convocado a la Asamblea Ciudadana del partido para consultar telemáticamente a las bases sobre el posicionamiento del partido en el referéndum del 1-O y también para debatir la posibilidad de trabajar políticamente en un futuro con la organización política de Catalunya en Comú (CatComú). En primer lugar, se convocará una consulta para los días 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre sobre el posicionamiento de Podem ante el 1-O en que se deberá ratificar o no la postura surgida de los debates territoriales, ha informado el partido en un comunicado este lunes.

La dirección subraya que realizaron otro debate entre los círculos donde participaron cerca de 1.000 personas y un 60% decidió entender el 1-O como una movilización y no como un referéndum, pero participar en él y llamar a la participación.

Fuentes de Podem han explicado a Europa Press que todavía no tienen redactadas las preguntas que someterán a votación y que prevén construirlas "a principios o a finales de agosto".

En segundo lugar, abordarán posibilidad de encontrar mecanismos de trabajo conjunto con CatComú --incluida la opción de concurrir conjuntamente en futuros procesos electorales-- en una consulta que se celebrará a partir de la segunda quincena de octubre y cuya pregunta se decidirá en el Consell Ciutadà Català.

Desde la dirección de Podem recuerdan que sobre este último aspecto realizaron un debate en los círculos de toda Catalunya y, tras ellos, se realizó una consulta donde 3.901 inscritos decidieron que si no se cumplían una serie de requisitos, el partido morado no se sumaría a BComú, ICV, EUiA en la construcción de CatComú.

Tras semanas de negociaciones, antes de la asamblea constituyente de CatComú del 8 de abril, la dirección de Podem consideró que esos requisitos no se cumplían y decidieron no participar de la construcción del proyecto político que engloba a los 'comuns', aunque no descartaron hacerlo en un futuro.

La semana pasada miembros catalanes del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y diputados de EnComúPodem firmaron un manifiesto en el que pedían a Fachin la convocatoria de una Asamblea General para decidir sobre ambos aspectos y también sobre una renovación de la ejecutiva.

El manifiesto, adelantado por Europa Press, está firmado por los miembros catalanes del Consejo Ciudadano Estatal Vicenç Navarro y Jèssica Albiach -que es diputada en el Parlament-, por la diputada de EnComúPodem en el Congreso Mar García y por el senador del partido Òscar Guardingo.

El viernes, Fachin se desplazó a Madrid para mantener una reunión con Iglesias donde ambas direcciones, la catalana y la estatal, abordaron la convocatoria de la Asamblea General catalana sobre el referéndum del 1-O y la confluencia con los 'comuns'.

Fuentes de Podem han explicado a Europa Press que en esa reunión también se les "recomendó" abordar en asamblea cambios en la dirección y este lunes, ante el anuncio de Podem, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha escrito en su cuenta de Twitter: 'Lo que les recomendamos el viernes fue renovar también los órganos'.

Un twitt que ha tenido su réplica desde la cuenta de Podem: "Hola Pablo Echenique, votamos dos temas centrales en Catalunya: 1-O y CatComú. Para todo lo demás 18 meses. Catalunya decide"; en alusión al periodo necesario para cesar a un secretario general desde su nombramiento.

La dirección de Podem ha aclarado que la Asamblea es uno de los mecanismos de participación que tiene el partido, que nunca se cerraron a utilizarla y que ahora lo hacen porque se lo han solicitado desde los círculos catalanes.

Ese órgano puede convocarse de forma presencial y telemática -como sucedió en febrero con Podemos en la Asamblea de Vistalegre II- o sólo a través de la red, y puede abordar cuestiones concretas o revisarlo todo: posicionamientos y documentos políticos, y los órganos de dirección del partido.

La ejecutiva de Podem ha optado por preguntar telemáticamente a los inscritos sobre esas dos cuestiones, algo que no ha convencido a los impulsores del manifiesto que pedían la posibilidad de renovar a la dirección de Podem.

"Albano se ve obligado a recular, por la presión de los círculos y estatal, pero hace una nueva pirueta y no afronta los problemas que sufre Podem", han dicho fuentes de los firmantes del documento que consideran que Fachin es más débil que nunca.

Afirman que la actual dirección no puede "ir salvando situaciones de manera coyuntural" y acusan al núcleo de Fachin de priorizar su supervivencia por encima de convertir a Podem en una herramienta que ilusione a las clases populares.

Es absolutamente necesario que la dirección actual salga de su bunkerización y escuche a la militancia permitiendo que todas las voces de Podemos aporten para superar la actual situación", han concluido las mismas fuentes que afirman que los círculos ya tenía las actas necesarias para hacer las preguntas en la Asamblea.