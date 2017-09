Podemos, ERC y separatistas hacen del acto de Madrid una "defensa de la democracia"

Miembros de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos, CUP y de entidades separatistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o Omnium Cultural reconvirtieron ayer el acto madrileño a favor del referéndum en otro para también reivindicar "la libertad de expresión y la democracia". Organizado por Madrileños por Derecho a Decidir, en el acto participaron el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá; la portavoz de Podemos Comunidad de Madrid y diputada autonómica, Isabel Serra; el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart; Natalia Esteve, de ANC; Eduardo Reyes, de la también independentista Súmate, el abogado Alberto Arregi o la activista Elena Martínez. Todos coincidieron en la importancia del acto para "reivindicar la libertad de expresión y los derechos fundamentales".

Tardá dio las gracias al pueblo de Madrid. "No seríais dignos de vosotros mismos si no fuerais solidarios. ¿De qué sirve la estelada si no es bandera de solidaridad? Siendo solidarios hacemos crecer nuestras sociedades y países. En Cataluña tenemos por primera vez una mayoría independentista y tenemos un Gobierno independentista que ha contraído un pacto con la ciudadanía y si no lo cumpliera sería un fraude y un delito de alta traición", dijo. El diputado reconoció que "están improvisando". "Nadie había previsto que llegaríamos hasta aquí. Visca la tercera república española", concluyó.