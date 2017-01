Podemos: tres años, dos almas

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero avisó ayer a Errejón de que no debe creerse "tan ganador" cuando el documento que va a presentar en Vistalegre II apuesta, a su juicio, por llagar a entendimientos "con el PSOE de la Gestora". En una entrevista en Antena 3, respalda la propuesta de Iglesias, en la que defiende un Podemos "desobediente" que no sea "muleta de nadie". "Yo creo que ahí están las grandes diferencias, que son tácticas", apostilló.

Urbán alerta de que "el gran peligro es girar al centro"

El eurodiputado de Podemos y representante de Anticapitalistas, Miguel Urbán, alerta ante el proceso interno de la formación morada de que "el gran peligro es girar al centro" y que ofrecer orden, como pide Íñigo Errejón, supondría normalizarse y perder gran parte de su atractivo. En puertas de la Asamblea Ciudadana que fijará el rumbo de la organización, Urbán deja claras en una entrevista con Efe sus muchas diferencias con los errejonistas y con su apuesta por un Podemos "más institucional". No comparte la estrategia de algunos "compañeros que entienden que el espacio del PSOE se ocupa girando al centro". Discrepa de esa lectura y defiende que en el actual contexto las mayorías sociales se construyen en la oposición a "la gran coalición", "no desde el centro, sino desde fuera del establishment". "El gran peligro es girar hacia el centro, normalizarnos como organización política" y "decir que somos un partido de orden busca cierta normalización", afirma el eurodiputado y cofundador de Podemos, quien rechaza "volcar todo el trabajo de Podemos en lo institucional". Desde esa discrepancia, admite que es de agradecer que Errejón plantee con tal "claridad" y "sinceridad" un modelo que -a su juicio- lo que "realmente" pretende es un Podemos "cercano al PSOE", "no al PSOE de la gestora", pero sí "al Partido Socialista de Zapatero". Eso choca con los planteamientos de la iniciativa Podemos en Movimiento, que secundan Anticapitalistas, que consideran que al final se da una imagen de que son "parte del régimen". "No podemos aparecer como un partido más, un partido que se ha moderado o que se ha ido hacia el centro", porque la desigualdad, los recortes, los rescates de las autopistas y los bancos "no se han moderado", subraya. Los argumentos de Urbán le sitúan más cerca de Iglesias, también en la definición de su papel como oposición. Piensa que hace falta estar en el conflicto y en la movilización social "para ensanchar la grieta de oportunidad política que abrió el 15-M", que la oposición no sólo se hace desde el Parlamento y que sólo un nuevo ciclo de movilizaciones les permitirá estar en disposición de ganar al PP y al PSOE en las elecciones generales previstas en 2020.