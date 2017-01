Podemos va asumiendo que el choque de trenes está servido en Vistalegre II

A cinco días de que acabe el plazo para alcanzar acuerdos y evitar que Podemos llegue a Vistalegre II con modelos enfrentados, los representantes de los distintos sectores del partido preparan el terreno e intentan desdramatizar que al final la militancia tenga que elegir entre dos proyectos políticos.

Todos dan por hecho que encontrarán puntos en común "parciales", pero lo que parece más difícil es un acuerdo global que evite que finalmente en la Asamblea Ciudadana los inscritos tengan que votar y elegir entre el proyecto político del secretario general, Pablo Iglesias, o el del número dos, Íñigo Errejón.

Debemos tener cordura y abandonar las dinámicas de confrontación, se nos está acabando el tiempo"

Unos y otros recuerdan que todavía queda tiempo y que de aquí al miércoles se celebrarán contactos y reuniones entre equipos, aunque también insisten en que no es ningún drama que los inscritos decidan.

Errejón aseguró ayer que están convencidos de que deben estar a la altura y alcanzar el mayor grado de acuerdo, pero avisó de que si hay asuntos en los que no logran un acercamiento decidirán los militantes.

Y al día siguiente de Vistalegre II, "juntos codo a codo", garantizó, sin descartar "en absoluto" un acuerdo global con Iglesias, pero al mismo tiempo admitiendo que puede que haya temas en los que no logren acercarse.

"Nos vamos a dejar la piel en que haya acuerdo", declaró en Antena 3 la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, que recalcó que han presentado un documento político para que "todo el mundo pueda sentirse a gusto".

"La ciudadanía necesita un Podemos unido, fuerte y capaz de construir una alternativa", subrayaba el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafa Mayoral, desde Ferrol, donde visitó el astillero de Navantia.

Mayoral instó a Errejón a "ser responsables y responder a lo que está pidiendo la gente en todos los sitios". "Él sabrá lo que tiene que hacer", remarcó.

Errejón, por su parte, llamó a no "sepultar" la discusión política con un debate sobre nombres, que no está sobre la mesa, y volvió a dejar muy claro que no va a disputarle a Iglesias la Secretaría General. Subrayó que éste "sabe perfectamente" que no competirá con él por el liderazgo del partido, por lo que apeló a dejar de lado esa discusión y centrarse en el "rumbo" político.

La secretaria de Análisis Político, Carolina Bescansa, instó a su vez a abandonar las dinámicas de confrontación porque se les está "acabando el tiempo".