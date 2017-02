Podemos escenifica su cisma

Hoy concluye el plazo para presentar candidaturas y nadie duda ya de que el acuerdo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón es imposible y, además, según pasan las horas, la tensión aumenta y Podemos se acerca a ese límite en pleno incendio.

Así lo reconocieron a Efe fuentes de ambos sectores, que no ocultan que ya es casi imposible que Iglesias y Errejón no confronten dos proyectos políticos distintos en Vistalegre II.

Las acusaciones gruesas o el fango sólo benefician a quienes quieren sembrar cizaña"Voy a trabajar para evitar que nadie convierta Podemos en un partido como el PSOE"

Pese a ello, el número dos de Podemos no deja de insistir en que queda tiempo, en que alcanzarán acuerdos en algunas cuestiones y en las que no haya consenso será la militancia la que vote y decida.

Es decir que sus propias palabras previenen ya ante esa posible votación en la que los inscritos tendrán que elegir entre el modelo de partido que propone Iglesias y el que defiende el secretario político.

Las señales que alertan de esa falta de acuerdo se incrementaron ayer en el Congreso, donde Iglesias y Errejón mantuvieron una intensa discusión sentados en sus escaños, que no escapó al objetivo de los fotógrafos que estaban en el hemiciclo e inmortalizaron el acalorado debate.

Después, ambos le quitaron hierro a esa discusión que, según Iglesias, fue una "conversación normal". "En ningún caso, somos holandeses, somos españoles y cuando hablamos gesticulamos. En el futuro procuraremos no mover las manos, pero ha sido una conversación normal", explicó el secretario general a su salida del Hemiciclo. A lo que Errejón añadió que cuando ambos hablan o debaten lo hacen "con pasión" y no pasa "absolutamente nada" entre ellos. No concretó, eso sí, de qué hablaban tan apasionadamente porque "las cuestiones entre amigos y compañeros, entre amigos y compañeros se quedan".

Iglesias y Errejón llegaban al pleno vespertino ya con la tensión in crescendo dentro de Podemos, después de que pablistas y errejonistas ni siquiera fueran capaces de pactar dos de los asuntos que en principio señalaban como fundamentales: el documento de feminismo e Igualdad, y la renovación de la Comisión de Garantías. Errejón, además, desmintió "rotundamente" las informaciones que hablan de una conspiración interna para descabalgar a Pablo Iglesias, y abogó por evitar las "acusaciones gruesas" y el "fango".

Porque lo que se merece Podemos, recordó, es entrar en el debate de fondo sobre su rumbo político y su modelo organizativo.

Poco dijo después de esas palabras el secretario general, Pablo Iglesias, pero fue suficiente: "Sólo voy a decir respecto a este asunto que voy a trabajar para evitar que nadie convierta Podemos en un partido como el PSOE".

Con ese ambiente interno de fondo, el plazo para presentar los documentos políticos, éticos y organizativos para Vistalegre II, que deben estar vinculados a una candidatura a la dirección, concluye hoy a medianoche y lo único que parece claro es que Errejón no disputará a Iglesias la Secretaría General. Fuentes del sector pablista insistieron a Efe en que también van a intentar el acuerdo "hasta el último minuto".