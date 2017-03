Podemos apoyará limitar mandatos y quitar aforamientos, pero avisa de que no habrá reforma constitucional sin referéndum

La portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, ha dicho este lunes que la formación morada apoyará la limitación de mandatos y la supresión de aforamientos propuesta por Ciudadanos, pero ha avisado de que no habrá reforma constitucional sin referéndum.

"Apoyaremos eso, es una excelente oportunidad porque también implicará la propuesta de cambios constitucionales y que la ciudadanía haga un ejercicio de refrendo de esos cambios constitucionales para cambiar ese pasado oscuro", ha opinado Montero en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Así, ha dicho que tendrá que "estudiar la propuesta" que presente la formación liderada por Albert Rivera, y ha recordado que Podemos no solo lo defenderá sino que ya dan ejemplo "antes de que cambie la ley". "Nos limitamos mandatos y renunciamos a privilegios que tenemos los políticos", ha manifestado.

La dirigente morada ha asegurado que medidas como la limitación de salarios y la prohibición de las puertas giratorias son "vacunas contra la corrupción y para evitar que la política se convierta en una herramienta para aplicar políticas contra la mayoría social".

En este sentido, ha explicado que Podemos siempre ha estado de acuerdo "no solo en la limitación del presidente, si no de los diputados" porque sino al final "piensas en como mantenerte" en el escaño. "Hay diputados que llevan 30 y 40 años, y no piensan en lo que tienes que hacer, que es representar a la gente", ha aseverado.

Preguntada sobre qué debe hacer el Gobierno si la Generalitat aprueba la ley de transitoriedad jurídica -mediante la cual se podría declarar la independencia antes de que el Tribunal Constitucional pueda intervenir- Montero ha dicho que "independientemente" de lo que haga el Ejecutivo catalán, ellos facilitarían por el diálogo.

"En vez de fortalecer las decisiones unilaterales y el choque de trenes, se debe favorecer el dialogo y la expresión de los catalanes. Que voten, que decidan, que digan lo que quieran. Los intentos de solución unilateral ya hemos dicho que no sirven para resolver esto", ha opinado. "El Gobierno hace mucho tiempo que debería, en lugar de continuar con las crispación y el aumento de la tensión institucional, actuar con responsabilidad y decir: si hay un pueblo que quiere hablar, dejar que se exprese", ha remachado.

Por otro lado, Montero se ha mostrado a favor de una moción de censura contra el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, que declara como investigado este lunes. "Es una de las cosas que hay que hablar, porque parece que Cs quiere que gobierne el mismo PP", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que "es posible un cambio que desaloje al PP" del gobierno regional, y ha asegurado que la corrupción "no es una cosa de manzanas podridas". "Hay una trama, una connivencia entre las élites para impedir la regeneración política", ha lamentado. "Las tramas se confabulan para hacer políticas que dañan a la gente. Y eso no se soluciona quitando a Pedro Antonio Sánchez y poniendo a otro del PP", ha remachado.