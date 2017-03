Podemos y los periodistas

Todo empezó hace unas semanas, cuando un grupo de periodistas que siguen el día a día de Podemos pidieron cita a la dirección de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ya que su trabajo se desarrolla en gran parte en el Congreso de los Diputados. Explicaron su situación, que consideraban insoportable, con amenazas personales y en las redes sociales, intentos de desacreditarles y de humillarles profesional y personalmente; presiones y descalificaciones públicas que hacían mella en su propia estabilidad emocional, en su prestigio e incluso en su permanencia en su puesto de trabajo, con acusaciones de que no cumplían rigurosamente con su labor, eran tendenciosos y faltaban a la verdad.

Ese encuentro, que desencadenó toda una serie de declaraciones, comunicados, réplicas y contrarréplicas, más que dañar la imagen de Podemos -partido que aguanta todo, incluidas las sospechas de financiación ilegal, el nepotismo exacerbado, el autoritarismo de su máximo dirigente y las purgas internas- ha provocado unas tensiones entre periodistas que probablemente estén aplaudiendo en la dirección de Podemos.

La dirección de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, acudió a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde los informadores afectados expusieron detalladamente su situación y entregaron una carpeta con los datos que les habían llevado a pedir amparo. La APM denunció los hechos y se desencadenó una situación en el mundo del periodismo como no se vivía desde los tiempos de la guerra por las frecuencias de las televisiones digitales, que terminó con los directivos de las grandes empresas del sector pactando todo lo que les interesaba pero con enfrentamientos entre redactores de los medios que en ocasiones llevó a rupturas de amistades que se habían prolongado durante años.

Podemos no se quedó de brazos cruzados. Nunca lo hace, y aprovechó como sólo ellos saben hacerlo la oportunidad de agredir aún más a los que ya se sentían agredidos y, además, utilizando toda la artillería contra Victoria Prego, presidenta de la APM, una de las periodistas de más prestigio y de la que pusieron en duda su integridad profesional en sus trabajos sobre la Transición.

Pablo Iglesias, en una comparecencia en la que hizo gala del victimismo frecuentemente utilizado por quienes tratan de defenderse de acusaciones que no les favorecen, además de negar los hechos intentó presentar a los periodistas como profesionales que defendían intereses espurios, instrumentalizados por no se sabe quién para actuar como arietes contra su partido, y pidió que mostrasen las pruebas acusatorias y las llevaran ante la Justicia.

Ninguno de los periodistas respondieron a sus diatribas, ni tampoco Prego. Entre otras razones porque al menos en Madrid son de sobra conocidos los métodos intimidatorios de Podemos contra los periodistas críticos -fundamentalmente de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero- y se conocen también sus iniciativas contra los periodistas que han presentado su queja, no sólo porque están recogidas en las redes sociales sino también porque parte de las descalificaciones se han producido en ruedas de prensa o actos públicos. Por otra parte son de sobra conocidas las "brigadas moradas", como llama Irene Montero a los simpatizantes muy activos de Podemos, parte fundamental del partido para hacer llegar a sus seguidores, en cuestión de minutos, las críticas a quienes critican -incluidos miembros del partido no afines a Iglesias, como bien saben los errejonistas-. Podemos cuenta con una infraestructura en redes sociales superior a la de cualquier otro partido. Es su principal fuerza, y además de arremeter contra quienes les critican lanzan informaciones sesgadas o, abiertamente, falsas.

Una de sus "víctimas" más destacadas fue Mariela Rubio, periodista de la Cadena Ser que destapó el escándalo de Ramón Espinar, el dirigente madrileño y senador que compró una vivienda social a la que no tenía derecho. Rubio sufrió toda clase de acusaciones por parte de Espinar, con el que mantuvo un durísimo debate en el que el dirigente de Podemos se negaba a responderle. Montero ha repetido en varias ocasiones que existe una "máquina de fango" contra Podemos, y la lista de palabras de desprecio y descalificaciones de Monedero a periodistas que le preguntan sobre sus finanzas es inacabable.

En una conferencia que daba Iglesias en la Universidad Complutense, mirando hacia un reportero dijo a los asistentes: "Tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que tiene aspecto de epistemólogo pero es un periodista de El Mundo, me saque el titular Vamos a hacer que España se masturbe". Los tuits calificando sus crónicas como "vomitivas", que ejercía "terrorismo periodístico" o "si queréis guerra la tendremos", fueron múltiples. Sin duda obedecían a una acción perfectamente sincronizada que tuvo su eco correspondiente en las redes sociales. Iglesias, antes de responder a una periodista en el Congreso elogió de forma despectiva y machista a su "bonito abrigo de piel". Entre los profesionales de Madrid es sabido que cualquier comentario negativo hacia algún miembro del partido puede significar una semana de campaña implacable, en la mayoría de los casos tergiversando las frases críticas para endurecerlas exageradamente.

Iglesias lo niega todo. Algunos de sus leales afirman que las críticas han arreciado desde que se produjeron tensiones internas al intentar Errejón mantener su cota de poder. No es cierto, Errejón no maneja los hilos de la crítica periodística, de hecho los afectados no acudieron a la APP y la APM hasta después del congreso de Vistalegre 2, precisamente para no interferir en el proceso. Simplemente no podían con más amenazas. Porque las hay, aunque varios de sus compañeros, que defienden sistemáticamente a Podemos e incluso han contribuido a su lanzamiento, las ponen en duda y han envenenado la convivencia de un gremio en el que a pesar de las discrepancias hay bastante más compañerismo del que parece.

Las amenazas y presiones existen. Están negro sobre blanco, y también con cortes de voz, en la carpeta que conocen la presidenta de la APP y la APM. ¿Se trata de pruebas que pueden determinar que ha existido delito? Es difícil determinar si lo son, la ley recoge exactamente qué es delictivo, y además intervienen factores subjetivos. Es la razón de que los agredidos acudieran a sus asociaciones profesionales, no a los tribunales. Pero, en cualquier caso, esa carpeta recoge pruebas de que ciertos dirigentes políticos tratan a los informadores críticos con desprecio. Y además cuentan con la comprensión de algunos periodistas que siempre encuentran excusas para disculpar a los podemitas. Incluso contra sus propios compañeros.