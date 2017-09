Podemos "no dará un ultimátum" al PSOE para que apoye otra moción de censura

Podemos "no dará un ultimátum" al PSOE para plantear una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Cualquier movimiento en esa dirección se haría, en todo caso, después del 1 de octubre [referéndum independentista en Cataluña], fecha que "hay que dejar pasar" porque hasta entonces muchos partidos no se van a mover. Así lo aseguró ayer en rueda de prensa, tras el Consejo de Coordinación, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien apostó por una moción "constructiva" que pueda ganar "y que estaría encabezada, como no puede ser de otra manera, por el partido que más escaños pone".

Podemos mantiene la convicción de que es posible una suma parlamentaria que saque adelante una moción de censura liderada por los socialistas que lleve al desalojo de Rajoy de La Moncloa. "Echar a Rajoy de la Moncloa" sigue siendo uno de los retos más prioritarios e inmediatos de la formación morada, reconoció Echenique. En Podemos creen que la operación es posible tras la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE.

A juicio del secretario de Organización de Podemos, las elecciones generales de 2020 están "muy lejos" para la sociedad que está sufriendo los efectos de la crisis y es necesario presentar antes una alternativa. A pesar de este escenario, el partido de Pablo Iglesias no dará un "ultimátum" a los socialistas. "Entendemos sus tiempos. A lo mejor no ven tan claro como nosotros que existe una posibilidad numérica para echar a Rajoy de La Moncloa. Y posiblemente haya que esperar al 1-O", admitió Echenique. Su trabajo conjunto con el PSOE se reflejará en la mesa de trabajo acordada en el Parlamento por las portavoces de ambos grupos parlamentarios, Irene Montero y Margarita Robles.