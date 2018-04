Podemos se vuelca con los presos del Rif mientras el PP los ignora

Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos, fue fiel a la línea de su partido. Se volcó el lunes con Ahmed y Zoulikha, los padres de Nasser Zefzafi, de 39 años, líder de la rebelión del Rif encarcelado desde finales de mayo en la prisión Oukacha (Casablanca). Les recibió en las dependencias del Congreso de los Diputados, se fotografió con ellos y redactó un tuit expresando su "solidaridad y apoyo al pueblo rifeño". Los jóvenes activistas rifeños que organizaron la visita a Madrid de los padres septuagenarios de su líder solicitaron también una cita con algún responsable del Partido Popular, pero recibieron la callada por respuesta. El PP teme, probablemente, pagar un precio en la frontera sur de España por cualquier gesto, por pequeño que sea, con los presos rifeños.

Algo más de 400 reos, casi todos originarios de la provincia de Alhucemas, cumplen condena o están siendo juzgados en Marruecos. Medio centenar de cabecillas, empezando por Nasser Zefzafi, han sido concentrados en Oukacha, mientras los demás están dispersos por varias cárceles del norte de Marruecos.

PSOE y PP bloquean en el Parlamento andaluz una declaración en favor de los activistas rifeños

Entre el respaldo brindado por Podemos y la puerta cerrada del PP a los progenitores de Nasser Zefzafi, se sitúan el PSOE y Ciudadanos. Con menos alharaca que Montero, los responsables de relaciones internacionales de ambas formaciones, Héctor Gómez y Fernando Maura, se reunieron, ayer martes por separado en el Congreso, con Ahmed Zefzafi y Milouda el Idrissi, madre de otro preso rifeño. Enferma de cáncer, fue operada en agosto pasado, Zoulikha Zefzafi no pudo acudir ayer a la cita con esos dos políticos.

Ahmed Zefzafi, de 75 años, que habla un castellano fluido que aprendió siendo niño en tiempos del Protectorado español de Marruecos, pidió a "ayuda en España y en Europa en defensa de los derechos humanos, para que no sigan encarcelados quienes sólo formularon demandas sociales sin recurrir a la violencia". Sus acompañantes dejaron caer que la obtención de algún premio internacional de derechos humanos, como el Sajarov que otorga el Parlamento Europeo, sería un espaldarazo para los presos políticos rifeños representados por el padre de Nasser Zefzafi.

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP), en Cataluña, y Podemos, en el conjunto de España, son los principales valedores de la rebelión rifeña que empezó en octubre de 2016 y fue acallada por las autoridades de Marruecos siete meses después con el masivo despliegue de sus fuerzas de seguridad en Alhucemas y una oleada de detenciones.

Si el PP dio ayer en Madrid con la puerta en las narices a los padres de Nasser Zefzafi, el 19 de abril exigió, en cambio, en Murcia la "liberación de los presos de conciencia rifeños". Oscar Urralburu, el portavoz de Podemos en la Asamblea Regional de Murcia, no sale aun de su asombro. Él fue el promotor de una declaración institucional en la que además se condena la situación de aislamiento a la que se somete a Nasser Zefzafi y se rechaza la represión de las manifestaciones pacíficas. El PP la secundó sin titubear.

Urralburu está orgulloso de haber podido sumar al PP, y también al PSOE, a su iniciativa. Su fiesta quedó, sin embargo, algo aguada porque quería contar esos días en Murcia con la presencia de cuatro madres de presos rifeños, a las que invitó por carta. "Me contestó el Consulado de España en Nador que había problemas con dos de ellas que no habían entregado toda la documentación" y, por tanto, no obtuvieron el visado para viajar a España, comenta decepcionado.

"No quieren denegar formalmente los visados", pero las autoridades españolas "cada vez formulan más requisitos para concedérselos a los familiares de presos del Rif invitados a España por partidos políticos, instituciones, etcétera", asegura un activista rifeño exiliado en Barcelona. Preguntado por estas trabas consulares el Ministerio de Asuntos Exteriores español guardó silencio.

Lo sucedido en la Asamblea de Murcia la semana pasada fue una excepción que probablemente no se repetirá en otros parlamentos autonómicos. A principios de marzo el comité de apoyo al Rif "puso en marcha una iniciativa similar" en el Parlamento de Andalucía, señala David Peñafuerte, responsable de las relaciones internacionales de Podemos en esa comunidad autónoma. Contó con el respaldo de Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos, pero "PP y PSOE callan", con lo que en la práctica impiden su adopción. "Se intentará reconvertir en una proposición no de ley para que por lo menos el Rif se debata en sede parlamentaria", vaticina Peñafuerte.

Con motivo de una visita a Sevilla de Ahmed Zefzafi, ya se celebró en enero, en la sede del Parlamento andaluz, un seminario sobre el Rif con la participación de todos los partidos excepto el PP. Allí la diputada socialista Ángeles Ferriz dejó entrever los límites del apoyo a los presos de los partidos españoles que gobiernan en Madrid o en Sevilla. Ante las autoridades de Marruecos la situación es "difícil", "compleja", reconoció en un alarde de sinceridad porque "el tema migratorio entre nosotros es serio y tenemos que entendernos".