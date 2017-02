El ex jefe de la Policía Eugenio Pino asegura que dio la orden de detener a los Pujol

El ex jefe de la Policía Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) hasta su jubilación en junio de 2016, ha asegurado en una entrevista que ordenó a sus brigadas en "varias ocasiones" detener a miembros de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, pero ha admitido que los jueces son "muy garantistas". El ex número dos de la Policía dispuso para este tipo de operaciones de fondos reservados con los que se pagó a "algún colaborador".

"Cuando hay una noticia de interés, para eso están los fondos reservados. Si hay que pagar se paga. Nosotros hemos hecho un gran servicio al Estado", sostiene Eugenio Pino en la primera parte de una entrevista en el diario El Mundo recogida por Europa Press.

Pino, número dos de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, añade que "la brigada política para investigar a los políticos catalanes no existe". En este sentido, reconoce que "les llegó mucha información" y que él "eligió a las personas adecuadas", citando a los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas.

Estos dos comisarios, enfrentados en la actualidad en los tribunales por una grabación relacionada con el caso del pequeño Nicolás entre policías y agentes del CNI, no tuvieron según Pino una "parte determinante" en la investigación sobre el patrimonio de los Pujol que está siendo cuestionada por la Audiencia Nacional. "Ha sido siempre la Udef, la Udef y la Udef", dice sobre esta causa.

Pino sostiene que la información sobre la cuenta del exalcalde de Barcelona Xavier Trias "es buena". "La Udef fue muy remisa y acudimos a Suiza. Nos mostraron los pantallazos (de la cuenta) y nos dejaron fotografiarlos. Si luego la Fiscalía considera que no es motivo suficiente, pues bueno...", asegura sobre este tema.

El ex DAO se refiere a otras polémicas como la grabación en el despacho oficial de una conversación entre los entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Pino comenta que en Interior hay "salas donde se graba todo" y que el problema aquí fue la custodia de esa grabación que se filtró a la prensa para perjudicar directamente a Fernández Díaz.

Las informaciones referentes a la vida privada del Rey Juan Carlos también son abordadas en la entrevista por Pino, que pide al periodista que conste que él se define como monárquico. "Conozco a Corinna por las revistas del corazón. En las bases de datos policiales no aparece. Si hubiera habido algo, lo sabría la Casa Real", explica.

Pino vuelve sobre el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo para defender, de acuerdo a conversaciones que mantuvo con él, que su fortuna procede de una recalificación de unos terrenos municipales en Córdoba durante el Gobierno de Rosa Aguilar: "Allí recibe, según él, 16 millones de euros. Si los ha sabido explotar..."

"A nosotros nos ha venido bien", continúa Pino sobre Villarejo, "porque le hemos mandado alguna vez fuera: A Arabia Saudí, Líbano, Argentina... y ha ido como un empresario, no como un policía. Ahora se puede decir porque ya es público. Ha sido un vértice de información que todos los servicios de información necesitan". El ex DAO niega que fuera este policía quien apuñalara a la doctora Elisa Pinto.

El que fuera jefe de la Policía lamenta el "daño irreparable" sufrido por la Policía por la 'guerra' entre comisarios. "Hemos bajado la delincuencia y lo que ha quedado es que hay una mafia, una cloaca que no existe", lamenta.