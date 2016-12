Los ayuntamientos estudiarán poner bolardos en lugares de aglomeraciones

La petición de la Policía de instalar medidas de protección como bolardos o grandes maceteros para reforzar la seguridad en lugares donde se esperan aglomeraciones en Navidad ha sorprendido a las principales ciudades, que estudiarán esa posibilidad pese a que ya tienen sus propios dispositivos.

La instrucción dada por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a los jefes superiores de Policía les emplaza a pedir reuniones urgentes de las juntas locales de seguridad tras el atentado con un camión en un mercado navideño de Berlín, mismo método utilizado en Niza en julio.

El Gobierno ha decidido mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista (el máximo salvo que se perciba una amenaza inminente de atentado), pero lo reforzará ante las aglomeraciones vinculadas a la Navidad.

En ese contexto, la Policía quiere que en lugares de alta concurrencia de personas se refuerce la protección mediante la instalación provisional de grandes maceteros o bolardos en los accesos, de tal manera que impidan la entrada de vehículos y solo se permita a los que estén debidamente autorizados.

De momento, Madrid ya ha rechazado convocar esa junta de seguridad, pues el Ayuntamiento no lo cree necesario, del mismo modo que no ve conveniente anticipar qué medidas va a tomar "para no dar pistas".No obstante, el coordinador de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez, ha dicho que las "sugerencias" de la Policía se estudiarán y ha recalcado que la ciudad -que volverá a limitar el acceso a la Puerta del Sol en Nochevieja- está preparada para adoptar cualquier medida "en cuestión de horas".