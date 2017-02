La Policía halla un 'pendrive' de los Pujol "ordenando" su despacho

Sin embargo, según Marco, los datos de los Pujol no pudieron provenir de Método 3, tesis que refuerza con las palabras del ex jefe de la UDEF Manuel Vázquez ante el juez, cuando dijo que, aunque en principio se pensaba que la información era de Método 3, "puede ser" que al final hubiera "un error, nada más".

El juez citó a los mandos policiales tras una denuncia por falsedad documental del ex director de la agencia de detectives Método 3 Francisco Marco, quien señala a dos ex empleados como colaboradores a sueldo de la Policía para obtener pruebas de forma ilegal sobre diferentes cargos políticos o mandos policiales catalanes.

De hecho, el mismo 6 de febrero acordó citar como testigos al ex número 2 de la Policía Eugenio Pino y al comisario Marcelino Martín Blas para que ayuden a aclarar de dónde salió la información contenida en ese informe que acusaba a Jordi Pujol hijo de ocultar 4,4 millones de euros una vez imputado.

En octubre de 2016, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó al juez un informe contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat, basado también en un pendrive cuya procedencia investiga ahora el magistrado en una pieza separada.

El juzgado, según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, ha fijado para el próximo martes la diligencia de apertura, volcado y análisis de dicho dispositivo de memoria, que fue entregado el pasado 6 de febrero por un agente de la Policía Nacional y cuyo contenido aún no se conoce.

El fiscal insiste en los diez años de inhabilitación a Mas

La Fiscalía mantuvo ayer su petición de diez años de inhabilitación para el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación, al seguir adelante con el 9-N tras su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC). En el trámite de conclusiones, que inicia la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fiscal Emilio Sánchez Ulled elevó a definitiva su petición de condena, mientras las defensas mantienen su solicitud de absolución para Mas, Ortega y Rigau al sostener que no desobedecieron al TC. Por su parte, la acusación popular, que ejercen los sindicatos policiales SPP y UPF y Manos Limpias, reclama finalmente una condena de doce años de inhabilitación para los tres acusados, tras retirar la pena de seis años de cárcel que al principio planteaba para ellos, dado que el TSJC ya descartó que los encausados incurrieran en un delito de malversación, que a diferencia de la prevaricación y la desobediencia sí está castigada con penas de prisión. Varios voluntarios del 9-N desvincularon ayer al Govern de la gestión de la jornada de votación, aunque admitieron que desconocían los detalles de la organización y sus preparativos, así como quién estaba detrás del teléfono que centralizaba el escrutinio y solventaba incidencias.