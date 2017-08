Policías, sanitarios y vecinos de Las Ramblas liderarán la manifestación

Colau pidió por su parte una participación "masiva" en Barcelona que "desborde sus calles" tras la respuesta "ejemplar" de los ciudadanos, que "protagonizarán" la marcha. La alcaldesa informó de que el acto será "austero y breve" y constará de dos partes: en la primera de ellas se harán lecturas preparadas por Rosa María Sardà y la portavoz de la fundación Ibn Battuta, Míriam Hatibi; y en la segunda los violonchelistas Peter Thiemman y Guillem Gràcia interpretarán El Cant dels Ocells de Pau Casals.

Puigdemont también hizo un llamamiento a una participación masiva en la manifestación para lanzar un "mensaje al mundo" de "paz, convivencia y libertad" tras los atentados yihadistas de la semana pasada. "Hago un llamamiento -afirmó el p residen t- a quien quiera sumar sus esfuerzos a la manifestación para demostrar que contra el terrorismo no solo hay que usar instrumentos policiales, judiciales e institucionales, sino que es imprescindible esta cadena de solidaridad y esfuerzo de la sociedad civil para poder combatir esta amenaza desde el civismo".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rajoy pidió "dar imagen clara de unidad" en la manifestación y destacó la presencia del Rey: "Representa a todos los españoles que no pueden asistir". "Allí, con toda la sociedad catalana, y con toda España, representada por el Rey don Felipe y por infinidad de representantes políticos y sociales, volveremos a dar una imagen clara de unidad, de repulsa al terrorismo y de amor a Barcelona", constató.

Allí estarán también los principales líderes de los partidos políticos, como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, encabezará la delegación socialista, que incluye al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También acudirá el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, junto a la portavoz Inés Arrimadas, entre otros.

En esta convocatoria, no faltará ninguno de los 17 titulares de los Ejecutivos autonómicos, así como los presidentes de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

La marcha discurrirá por el paseo de Gràcia, desde Jardinets hasta la plaza de Cataluña, bajo el lema No tinc por (No tengo miedo) en apoyo a las víctimas de los dos ataques yihadistas del jueves pasado, que dejaron 15 muertos y más de 120 heridos en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Tres aviones para trasladar al Rey, parte del Gobierno y líderes políticos

Hasta tres aviones oficiales se fletarán hoy desde Madrid para trasladar a Barcelona al Rey, al presidente Mariano Rajoy y al Gobierno y líderes políticos interesados en participar en la manifestación contra el terrorismo yihadista que tendrá lugar por la tarde en las calles de la capital catalana. En uno de los aviones se desplazará el Rey y sus acompañantes, mientras que el presidente Mariano Rajoy viajará en el Falcon de Presidencia del Gobierno. El tercer avión, un Airbus 360 con más de sesenta plazas, será el que transporte a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a los ministros y otros líderes políticos y autoridades que se van a sumar a la manifestación. En este avión viajarán los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero, junto a casi todo el Gobierno, excepto el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que se incorporarán en Barcelona; y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya ha comunicado que no podrá ir por motivos familiares. En el Airbus está previsto también que viajen el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el comisario europeo Miguel Arias Cañete y los presidentes de los gobiernos de Murcia, Canarias, Madrid, Castilla y León y Ceuta. No viajarán en el Airbus ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera, ya que ambos están ya en Barcelona, ni tampoco Pablo Iglesias, que asiste a la boda del líder de IU, Alberto Garzón, en Logroño, y se desplazará desde allí.