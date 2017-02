Preacuerdo entre la Fiscalía y varios empresarios valencianos para confesar pagos al PP

La Fiscalía Anticorrupción y los empresarios acusados en las piezas del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP de Valencia han llegado a un preacuerdo para confesar los hechos a cambio de una rebaja de sus penas que les libre de entrar en prisión.

Según han informado fuentes próximas a la negociación, los seis empresarios que aún no habían pactado con la Fiscalía -tres ya lo hicieron a cambio de una rebaja de pena- estarían a punto de firmar un acuerdo para confesar los hechos y en los próximos días se mantendrán reuniones de cara a cerrar el pacto.

Estos empresarios son Vicente Cotino Escribá (sobrino del ex presidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (ex presidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada. A cambio de su confesión, la Fiscalía rebajaría la petición de pena para ellos a menos de 2 años de cárcel, con lo que no entrarían en prisión, aunque ese principio de acuerdo está pendiente de firmarse.

Las conversaciones entre Anticorrupción y estos seis empresarios se producen después de que otros tres ya hayan pactado: Enrique Ortiz, Alejandro Pons Dols y José Francisco Beviá. Estos acusados admitieron que financiaron de forma ilegal al PP en campañas electorales a través de pagos ficticios a empresas de la red Gürtel en Valencia.

El juicio de tres piezas de la trama Gürtel en Valencia comenzará en marzo en la Audiencia Nacional, cuando se juzgará a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.

Por estos hechos, la Fiscalía pide 7 años y 9 meses de cárcel para Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (ex vicepresidente del gobierno valenciano), David Serra (ex vicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (ex gerente del PPCV).