Puigdemont reclama a Rajoy una "relación bilateral" entre sus respectivos gobiernos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que el Ejecutivo de Rajoy tiene intención de poner en marcha proyectos en Cataluña aunque la Generalitat no quiera dialogar sobre ellos y subrayó que su apuesta por el diálogo con Cataluña "va mucho más allá de los dirigentes autonómicos" e incluye "diálogo directo e inmediato" con la sociedad civil y con otros partidos. Así, en una entrevista en Los Desayunos de TVE , defendió que el hecho de que el Gobierno catalán "sea o no impermeable al diálogo, el Gobierno de España no va a dejar a los catalanes en la estacada".

Mas no se descarta como candidato

El ex president Artur Mas aseguró ayer que nadie, más allá de Carles Puigdemont, debe descartarse como próximo candidato del PDeCAT a la Presidencia de la Generalitat: "Yo estoy dentro de los que no hay que descartar". En declaraciones a RAC 1, Mas puntualizó que es aún "prematuro" hablar de quién será el cabeza de lista del PDeCAT en las próximas elecciones catalanas, entre otras cosas porque "no se sabe" si serán unos nuevos comicios autonómicos o los primeros de una Cataluña independiente. "El único que se ha autodescartado hasta ahora es el presidente Puigdemont, y nadie más debe descartarse. Nadie quiere decir nadie. Por lo tanto, yo estoy dentro de los que no hay que descartar", recalcó. Según Mas, Cataluña se encuentra "ante un año decisivo desde muchos puntos de vista", por lo que hay que "poner toda la carne en el asador" y nadie puede "lavarse las manos". Mas reconoció que "a nivel personal" no le motiva volver a ser candidato: "Ya lo he sido, me costó muchísimo llegar, fue un esfuerzo ingente. Ahora estoy bastante más tranquilo". Tampoco "a nivel familiar" ve motivos para volver a serlo, ya que su mujer y otras personas de su entorno le "dirían que no", pero "a nivel de país, no lo sé".