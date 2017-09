Puigdemont acusa a Rajoy de "fomentar el miedo" para frenar el referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acusó ayer al Gobierno de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada" por fomentar el "miedo" para intentar evitar el referéndum del 1-O, tras "saltarse el Estado de derecho" con la última decisión del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 25 de septiembre a una decena de ex altos cargos del Govern -entre ellos el ex presidente Artur Mas-, para que abonen una fianza de 5 millones de euros por los gastos de la consulta del 9-N.

El 'Govern' asegura que convocar un referéndum no es delito y apela a la UE

En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ligó este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, aseguró ayer por su parte que convocar un referéndum "no es delito" según las propias leyes españolas y advirtió de que cualquier actuación del Estado contra la consulta del 1-O "atentaría" contra la legislación de la Unión Europea.

Salía así al paso de las declaraciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que garantizó ayer que la Fiscalía actuará de manera "serena", pero "tan firme y enérgica" como se requiera, "frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley".

En rueda de prensa en la Generalitat, Turull instó a Maza a "leerse las leyes" y "actualizar sus datos, porque convocar un referéndum no es delito". Esgrimió así, por ejemplo, que la Ley 2/2005 "despenaliza de forma clara la convocatoria del referéndum", al considerar que "no es conducta con suficiente entidad para merecer castigo penal". "Nos hablan de persecución de un delito que no existe", apuntó.

También subrayó la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2011 que, según el conseller, "declaró nulo el intento del PP de modificar el Código Penal y penar la convocatoria de referéndums".

Y fue más allá al advertir de que "cualquier actuación del fiscal general en esta línea o de cualquier institución del Estado que persiga una cosa que no es delito atentaría directamente contra el artículo 49 de la Carta Fundamental de Derechos de la UE, según la cual no se puede perseguir a nadie por un hecho que no es constitutivo de delito en el ámbito en el que actúa".