Puigdemont activa la vía unilateral con una pregunta "clara" para el referéndum

Acompañarán a Puigdemont y Junqueras los 61 diputados de Junts pel Sí (JxSí) -incluida la presidenta del Parlament , Carme Forcadell, pero ya no el ex conseller de Justicia Germà Gordó, investigado por el caso 3%, que se ha dado de baja del PDeCAT y ha pasado a ser diputado no adscrito- y los 10 de la CUP, para visualizar el apoyo de la mayoría independentista al referéndum.

Rivera critica ante Aznar la falta de proyecto de Rajoy para Cataluña

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, advirtió ayer de que "no habrá proyecto de futuro si nos cuestionamos cada día nuestra nación y no defendemos con firmeza ese proyecto común. Y eso no se hace en un cuarto de hora". Rivera aprovechó la invitación de José María Aznar para clausurar el máster de gobernanza del Instituto Atlántico para criticar al Gobierno de Mariano Rajoy por su falta de un proyecto alternativo para el conflicto catalán. "Estaremos al lado del Gobierno para que se cumpla la ley, pero no es suficiente con hacer cumplir las leyes", afirmó el líder naranja. "Hay que recuperar un proyecto común español sin complejos, patriótico, civil y con valores constitucionales. Es más necesario que nunca. No va a haber proyecto de futuro si nos cuestionamos cada día nuestra nación", insistió Rivera durante su conferencia ante el ex presidente del Gobierno y los alumnos. "Hay que volver a enfocar al país a otros 40 años de prosperidad y libertad. Estoy convencido de que si lo conseguimos la mayoría de catalanes van a estar con nosotros", abundó el líder de C's, que también defendió la urgencia de poner en marcha un pacto antiterrorista europeo que puede hacer frente al "insaciable" terrorismo yihadista.