Puigdemont arroja hoy en Madrid su última oferta para pactar la consulta

García Albiol califica de "cobarde" al 'president'

El líder del PPC, Xavier García Albiol, llamó ayer "cobarde" al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por no querer ir al Congreso a exponer su proyecto independentista. "Los políticos valientes defienden una idea y se la creen, y la tienen que ir explicando al público, aunque no sea favorable a tus tesis", afirmó García Albiol, que cree que Puigdemont "sólo se siente cómodo hablando delante de sus palmeros". El líder de los populares catalanes añadió que Puigdemont, con su negativa a acudir al Congreso, demuestra que lo que está buscando con su proyecto separatista es "el choque institucional y la confrontación con el Gobierno de España". Reiteró, en este sentido, que es en las Cortes "donde toca hacer su propuesta de referéndum o modificación de la Constitución", y no en una conferencia en el Palacio de Cibeles, lo que denota, en su opinión, que el president "está por el folclore, la fiesta y por hablar únicamente a su parroquia, que sabe que lo aplaudirá". Para García Albiol, su obligación es ir a la Cámara Baja, ya que de esta manera demostraría "gallardía" y que está "a la altura política del momento". "Es como si yo no fuera a los municipios donde no nos tienen simpatía. Si tiene un proyecto que lo presente donde toca y no en un mitin organizado por la señora Carmena", insistió.