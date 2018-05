Puigdemont califica de "brillante" el discurso a la investidura de Torra

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha calificado este sábado de "brillante" e "inmejorable" el discursoque ha pronunciado el candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, durante el pleno de investidura en el Parlamento catalán.

A través de Twitter y desde Berlín (Alemania), Puigdemont ha asegurado que la alocución de Torra ha sido "un gran discurso" y "muy bien expresado", con "pasajes excelsos que dan toda la dimensión histórica que requiere el momento excepcional que vive Cataluña".

"Responsabilidad y confianza, por la libertad y la república", ha señalado en el tuit Puigdemont, que reside en Berlín (Alemania), pendiente de una eurorden, y que está siguiendo el pleno de investidura a través de internet.

Fue el propio Carles Puigdemont quien eligió a Quim Torra, ex presidente de Òmnium Cultural, para presidir el Govern. Su elección, no obstante, aún no está garantizada, ya que la CUP ha reabierto su debate interno sobre cuál debe ser su voto en la investidura.