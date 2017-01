Puigdemont se ciñe a su plan: 'procés' y a casa

No es una novedad, ningún secreto, pero que remarque su plan es una declaración de intenciones a todas luces, empezando por su partido, a quien Carles Puigdemont le volvió a mandar ayer el recado de que no concurrirá a los comicios catalanes como cabeza de cartel del Partido Demócrata Catalán (PDeCAT), una formación en construcción, cuya tendencia va a la baja en todas las encuestas y que debe buscar un líder sólido. El encargo de suceder a Artur Mas, guante que recogió hace un año, no durará más de los próximos 18 meses.

"Hace un año no sabía que sería president, pero puedo asegurar que el año que viene no lo seré", afirmó Puigdemont en la Cadena Ser antes de exponer una vez más el calendario que maneja el Govern: "Ésta es una legislatura de 18 meses, que se acaban en verano. Nos hemos comprometido a convocar elecciones constituyentes como máximo seis meses después del referéndum, y mi tarea termina con este propósito. No tengo ninguna vocación de ser candidato". Si hay consulta y es en septiembre, como aprobaron Junts pel Sí y la CUP en el Parlament, los comicios se celebrarían como muy tarde en marzo de 2018.

La dirección de la antigua Convergència, que comanda Marta Pascal, se agarra a que Puigdemont no ha cerrado del todo la puerta, pero el president quiere ceñirse a su plan: convocatoria de una consulta, luego unas elecciones constituyentes y a su casa.

Insiste el presidente de la Generalitat en que su "compromiso" es el de culminar el proceso independentista y, después, llega una "nueva etapa" que requiere "nuevos liderazgos". En este sentido, resaltó que el "encargo" de la ciudadanía y su "compromiso" es el de culminar el proceso de un "Estado postautonómico" a uno de "preindependencia", por lo que su trabajo "termina aquí". "Quiero un Estado nuevo, viene una nueva etapa que requiere nuevas herramientas y nuevos liderazgos, y no es mi vocación ser candidato" a la presidencia de la Generalitat, argumentó.

Puigdemont, por otro lado, destacó la "voluntad de diálogo acreditada" de la Generalitat con el Gobierno y, en este sentido, reiteró su disposición a reunirse con Mariano Rajoy: "En el momento en el que me invite, yo iré sin la menor duda", dijo, aunque precisó que no se ha fijado todavía ninguna fecha para una posible cita entre ambos.

Respecto al referéndum, Puigdemont defendió que éste será "efectivo" y tendrá "credibilidad" si la ciudadanía "lo hace suyo" con una amplia movilización. Además, consideró que para una consulta es necesaria una pregunta clara con un sí o un no; el compromiso del Govern de cumplir el resultado; "transparencia y verificación internacional", y posibilidad de todas las opciones para explicarse. Preguntado sobre qué porcentaje le otorgaría validez, afirmó que la mitad de la participación más un voto, aunque está dispuesto a hablar sobre otro posible quórum.