Puigdemont compara la lucha contra ETA con el independentismo

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, apostó ayer por la "persistencia" para avanzar en el proceso independentista, como ocurrió en el combate contra ETA, justo el día, ayer, en que se conmemoraba el 30 aniversario del atentado de Hipercor, la mayor matanza de la organización terrorista.

"Es más fácil alcanzar el ideal de justicia si persistimos, que no la idea de renuncia o resignación", afirmó el president en el acto de toma de posesión del director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, y de la jurista Maria Mercè Darnaculleta como miembros de la Comisión Jurídica Asesora.

Domenech afirma que lo que el 'Govern' le planteó parece otro 9-N más que un referéndum

"Todo lo que venga de la convicción, el compromiso y la persistencia nos acerca más a la justicia que la idea de renuncia o resignación, que es lo que algunos querrían, pero, lamentablemente para ellos, en este contexto, en este país, no les daremos ningún tipo de oportunidad ni posibilidad", argumentó.

Sobre el 30 aniversario del atentado de ETA en Hipercor, en Barcelona, el jefe del Govern consideró que "si no fuera por la persistencia de muchas personas, también anónimas, este combate no se hubiera ganado. Hoy estamos más cerca del ideal de justicia ante quien intenta laminar la justicia porque hemos persistido". "En unos años -agregó- diremos lo mismo: hemos conseguido todo lo que el pueblo de Catalunya se propuso porque persistimos y porque no nos resignamos y no renunciamos".

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, exigió a Puigdemont que pida disculpas a las víctimas de ETA. "No es comparable la lucha contra una organización terrorista con una aspiración legítima de independencia, que el PSC no compartimos. Son unas declaraciones muy poco afortunadas y convendría que se excusara ante todas las víctimas de ETA", dijo.

La ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, defendió por su parte que "la unión hace la fuerza" y que trabajará siempre para aproximar posturas frente a los que quieren la división, en alusión implícita al proceso independentista.

Puigdemont también se reunió ayer con el coordinador general de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, quien aseguró que lo que le ha planteó el Govern tiene "más aspecto" de un "9N con más intensidad" que de un referéndum, aunque reafirmó su apoyo a cualquier movilización por el derecho a decidir.

Voz para la ciudadanía.Carles Puigdemont, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, mantuvieron ayer una reunión discreta en el Palau de la Generalitat, sin comparecencia posterior ante los medios. Ambos defendieron, según un comunicado del Govern, que Cataluña y Euskadi son dos naciones que abogan "por ejercer el derecho de su ciudadanía a ser consultada de manera legal y pactada sobre su futuro".