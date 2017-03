Puigdemont cree que el proceso soberanista sale "reforzado"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha alertado este lunes, tras la sentencia condenatoria contra el ex presidente catalán Artur Mas por la consulta del 9-N, de que ante cada "dificultad" el proceso soberanista catalán sale "reforzado".

Puigdemont ha intervenido, a preguntas de los periodistas, en la rueda de prensa en la sede del PDeCAT en la que han hablado Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Enseñanza Irene Rigau, todos ellos con una chapa en la solapa con el lema "Ho tornaria a fer" (Lo volvería a hacer) tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los ha condenado por el 9-N con la inhabilitación de cargo público. "Si hemos llegado hasta aquí es que hemos superado todo tipo de obstáculos y éste no solo lo superaremos, sino que estimulará", ha afirmado Puigdemont, que ha subrayado que el "compromiso" del referéndum independentista "sale, ante cada dificultad, más reforzado".

Puigdemont ha garantizado que el Gobierno catalán seguirá "acreditando ante el pueblo de Cataluña" que el "compromiso" del referéndum, que ha recordado ya tenía el anterior ejecutivo de Artur Mas y que, ha dicho, goza de una "sólida mayoría parlamentaria", saldrá "reforzado" ante cada "dificultad".

Ha augurado así que no solo se "superará" este nuevo "obstáculo", sino "que estimulará a toda esa gente que pueda tener dudas sobre nuestra determinación de continuar adelante".