Puigdemont no descarta exponer al Congreso su plan independentista

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, reconoció ayer que vería "sensato" que Puigdemont se decidiera a explicar su plan independentista ante la Cámara Baja. Preguntado sobre si Podemos o En Podem Comú han mediado con Puigdemont para que reflexione sobre su negativa, lo negó y aseguró que su partido no influye en las decisiones del PDeCAT. "La verdad es que no. Las decisiones del PDeCAT las toman ellos y nosotros ahí ni influimos ni dejamos de influir".

Pese a sus reiteradas negativas a defender su plan soberanista en la Cámara baja, del presidente catalán, no ha cerrado del todo la puerta a esa posibilidad. Según informó ayer el diario El País , la Generalitat prevé fijar la fecha y la pregunta del eventual referéndum la próxima semana, aunque podría refrenarse si ve posibilidades de abrir un debate franco en la Cámara Baja, sin la negociación previa que demandó cuando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le emplazó a explicarse en el Congreso.

El TSJC investigará al ex 'conseller' Gordó por el 3%

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigará al ex conseller Germà Gordó por tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y otros asuntos vinculados al caso del 3%, lo que ha llevado a ERC y a la dirección de su partido (PDeCAT) a exigir que renuncie a su acta en el Parlament. Hombre de confianza del ex presidente catalán Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC (2004-2011), secretario del Govern (2010-2012), conseller de Justicia (2012-2016) y consejero de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, con lo que tuvo responsabilidades organizativas y económicas, según expone el auto judicial. El anuncio del TSJC ha desencadenado una batería de peticiones de dimisión de Gordó, actualmente diputado de Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) y presidente de la Comisión de Justicia del Parlament, que va a abandonar, según anunció ayer. No obstante, la coordinadora general de su propio partido, Marta Pascal, le instó vía Twitter a entregar el acta de diputado, una petición a la que se sumaron sus socios de Esquerra.