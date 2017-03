Puigdemont se enroca: "No nos rendimos ante un Estado acostumbrado a ganar por la represión"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el ex presidente catalán Artur Mas reivindicaron ayer la "vía catalana", de "talante pacífico y democrático", para conseguir la independencia frente a otras vías violentas que se demuestran "fracasadas" como la de la organización terrorista ETA.

"Tenemos que reivindicar con orgullo la vía catalana, que es la correcta para llegar a la independencia", subrayó Puigdemont durante su intervención al cierre del Consell Nacional del PDeCAt, que se ha celebró ayer en Barcelona.

"Los catalanes pactamos y negociamos pero no nos rendimos", insistió Puigdemont, que lamentó que "el Estado tristemente sólo piensa en ganar si derrota a Cataluña y están acostumbrados a ganar por rendición y luego a la represión".

Mas ironizó a su vez con el hecho de que algunos políticos vascos, a su entender, pidieran altura de miras al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante este "momento histórico" del desarme de ETA: "Pedirle altura de miras a Rajoy es como pedirle a un pez que viva fuera del agua".

"La nuestra es una vía de civismo, que no solo consiste en expulsar cualquier tentación de violencia o cualquier provocación, sino también en no caer en la provocación de algunos", resaltó Puigdemont, que aseguró en su intervención que "no habrá inhabilitaciones suficientes para parar la democracia".

"Llega la hora de que la sociedad haga lo que tiene que hacer, estamos en los últimos metros del último tramo", sostuvo, y alentó a los miembros del Pacte Nacional pel Referèndum a seguir buscando apoyos a la consulta porque, según Puigdemont, lo que acredita la legitimidad de un proceso es la votación en las urnas.