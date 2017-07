Puigdemont en el laberinto

De la ley a la ley a través de la ley", le dijo Torcuato Fernández Miranda al príncipe Juan Carlos cuando preparaban la Transición. La legalidad por encima de todo, incluso para proceder a la demolición de una dictadura para poner en marcha una democracia. Siempre con la ley en la mano, jamás de espaldas a ella. Ése fue uno de los éxitos de las Transición. Cuarenta años más tarde, cuando España se encuentra ante uno de los dilemas más serios de su historia, el presidente del Gobierno que debe encabezar la marcha contra el independentismo catalán utiliza la estrategia de que el peso de la ley caiga sobre quienes no respetan el Estado de Derecho.

Siempre ha contado con el apoyo incuestionable del PSOE y de Ciudadanos porque defienden, como el PP, que un país se desmorona si no cumple con sus leyes y con su Constitución. Pero, tras las peripecias sufridas por los socialistas, y la animadversión política y personal de Sánchez a Rajoy, éste no estaba seguro de que ese respaldo siguiera siendo incuestionable. Lo es, como se vio en su reunión del jueves, la peor noticia para Carles Puigdemont.

A Sánchez le revienta que Podemos pueda acusarlo de aproximación al PP, pero lo que importa es su firmeza en que el referéndum no se puede celebrar, lo que impedirá a Puigdemont seguir con su discurso de que el bloqueo responde a un empecinamiento de Rajoy y que está solo en esa cerrazón. Porque para Puigdemont, Ciudadanos es irrelevante aunque lo tiene enfrente en Cataluña como principal partido de la oposición.

Es lo más importante del encuentro en La Moncloa: Sánchez apoyará las medidas del Ejecutivo para impedir el referéndum, aunque haya marcado distancias al advertir que tomará "iniciativas legislativas" si Rajoy no hace más esfuerzos de diálogo con los independentistas. El líder del PSOE sigue empeñado en la reforma constitucional que conduzca a una España federal e incluso plantea que se forme ya una subcomisión parlamentaria para analizar esa posible reforma. En la Generalitat gusta esa propuesta, pero en el Gobierno creen que el socialista no tiene tanta urgencia como se deduce de sus declaraciones públicas y que por lo que ha transmitido a Rajoy sabe que es fundamental actuar con sosiego para solucionar el problema más serio planteado hoy en España. Pero, de cara a la galería, mete prisa porque mira permanentemente a Podemos y no quiere que dude sobre "su" PSOE: es el partido que representa los valores de la izquierda, no el populismo.

Puigdemont se enfrenta a multitud de problemas y no es el menor que su partido (PDeCAT), e incluso su Gobierno, vivan serias tensiones sobre la forma en que está abordando el objetivo independentista, hasta el punto de que se ha visto obligado a hacer cambios en su equipo ante las dudas sobre la celebración de la consulta que expresó públicamente el conseller de Empresa, que fue destituido.

la peor noticia

Por otra parte, un sector relevante de los pensaban de buena fe en su derecho a decidir empieza a comprender que Puigdemont está "atrapado" por la CUP, la formación que le ha permitido formar Gobierno, pero que le presenta constantes exigencias que van mucho más allá de ese derecho, al punto de que lo obligaron a fijar fecha para el referéndum, a redactar una ley de transitoriedad y una ley del referéndum con planteamientos que rompen con las normas mínimas de la democracia, y también a anunciar la proclamación de la república catalana a los dos días de la consulta.

Los catalanes, un pueblo emprendedor y culto, considerado históricamente más europeísta que el resto de España, están perdiendo la confianza en un president que no fue candidato en las autonómicas y alcanzó la Generalitat porque la CUP exigió que Mas no siguiera, y que en su corto mandato ya ha dado muestras inequívocas de que le importa más la independencia que el bienestar de los ciudadanos. Las últimas manifestaciones a favor de la secesión no han tenido el eco esperado e incluso algunas cambiaron de fecha ante la escasa movilización previa para dar tiempo a una mejor organización, y además el mundo empresarial ha dejado de ponerse de perfil para mostrarse abiertamente contrario a la deriva que intenta imponer un Puigdemont acosado por la CUP.

La posición de importantes empresarios y la mayoría de sus organizaciones son clave para calibrar la eficacia de un Gobierno, y esa batalla la empieza a perder un president que en sus últimas reuniones organizadas por clubs empresariales ha tenido que enfrentarse a un silencio clamoroso en el turno de preguntas porque los empresarios querían expresar cortésmente que no quieren saber nada de sus iniciativas o, como hace unos días en otra convocatoria, sólo un invitado se levantó pidiendo la palabra pero no para formular una pregunta sino para exponer su preocupación por las consecuencias nefastas de su política independentista.

elecciones letales

Sabe Puigdemont que la estrategia de Rajoy y Sáenz de Santamaría de responder con la ley a sus iniciativas está minando su proyecto... y la firmeza de los independentistas. La decisión del Tribunal Constitucional, unánime, de anular la partida presupuestaria para el referéndum es letal. Ningún proveedor va a arriesgarse a no cobrar por su trabajo pero, lo más inquietante para Puigdemont, es que si insiste en el gasto, él mismo y su Govern podrían encontrarse en la misma situación que Mas, Rigau, Ortega y Homs: una sentencia, recurrida, los obliga a responder con su patrimonio para pagar el coste de la consulta del 9-N. Es ese riesgo el que provocó el rechazo del ya ex conseller Baiget a la fórmula de ilegalidad en la que se estaba planteando el referéndum.

Puigdemont se arriesga a convocar elecciones si no cumple su objetivo de celebrar la consulta y proclamar la república, que en su entorno empiezan a pensar que es lo que va a ocurrir por la firmeza que ven en el Gobierno y que hoy los inquieta aún más tras la posición de Sánchez. Ese adelanto es letal para PDeCAT.

No tiene candidato. Puigdemont no quiere, Mas no puede y el posible sustituto, Santi Vila, queda "contaminado" al incorporarse al Govern de Puigdemont. ERC va a ganar sobradamente esas elecciones si se celebran y Junqueras no piensa firmar ningún documento que lo inhabilite para ser candidato de su partido, no irá más allá de las declaraciones independentistas. Además, la nueva militancia de PDeCAT, la que quiere dejar atrás los nombres de la corrupción de las siglas CiU, empieza a tomarse en serio las consecuencias negativas de los errores políticos de Puigdemont, al que empiezan a ver como un lastre, un político al que hay que dejar caer cuanto antes.

Cuanto más repiten los independentistas que su reto está al alcance de la mano, más palos pone en su camino la estrategia de quienes defienden la integridad de España: de la ley a la ley a través de la ley.