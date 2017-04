Puigdemont propone tres posibles preguntas para el referéndum independentista

¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?, ¿quiere que Cataluña sea una república independiente? o ¿quiere que Cataluña continúe formando parte de España? Son algunas de las preguntas que se podrían hacer en un referéndum, según el presidente de la Generalitat.

En una entrevista concedida a Al Jazeera, Carles Puigdemont lanzó estas tres hipotéticas cuestiones, aunque dijo que son sólo "un ejemplo. Nada está cerrado", comentó, para indicar que la pregunta "no tendrá ninguna confusión posible". Aseguró que todo dependerá de si la Generalitat llega a un acuerdo con el Estado para hacer el plebiscito y explicó que para ello está dispuesto a ponerse de acuerdo en la pregunta con el Gobierno.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat manifestó que aprecia un cambio de postura del Estado en las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, según las que, "de entrada", España no vetaría una hipotética solicitud de ingreso en la UE de Escocia. En una entrevista en El País, Dastis asegura que, tras el Brexit, "cualquier parte de Reino Unido que se convierta en un Estado y quiera adherirse a la UE tendrá que solicitarlo". Sobre la posibilidad de que España pueda vetarlo señala: "De entrada no veo que vayamos a bloquear". Sin embargo, cuando le plantean un posible paralelismo con Cataluña, subraya: "En Escocia hubo un referéndum de acuerdo con las leyes. En España no puede haberlo de acuerdo con la Constitución; si se modificara la Constitución, ya lo veríamos".

Ante estas declaraciones, Puigdemont escribió ayer un tuit: "Hemos ido diciendo que la realpolitik se impondría. Y aquí tenéis una muestra: lo que decía el Estado y lo que ahora dice, ante lo inevitable".