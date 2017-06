Puigdemont y Mas, solos ante el 'procés'

Carles Puigdemont exigió en la sede del Parlament que el Gobierno explicara si pensaba hacer uso de la fuerza para impedir el referéndum. Inmediatamente, Soraya Sáenz de Santamaría dio instrucción al Ejecutivo de que no dieran respuesta al president. Ni una declaración, ni un comentario. No se podía entrar en la provocación, constante desde la parte independentista, aunque no sea más que para mantener la estrategia del titular diario, que mantiene vivo el espíritu secesionista aunque el apoyo popular es cada vez menor según el CEO, centro de análisis de la Generalitat.

Una de las decisiones de Puigdemont que demuestran que da prioridad al procés frente a los intereses catalanes es que en otoño comienza la negociación con los ejecutivos regionales para la financiación autonómica, y no han dicho todavía quién representará a la Generalitat. No es un asunto menor, porque la ley recoge qué cantidades debe recibir cada comunidad en función de sus singularidades, pero en esas citas cada representante trata de forzar la mano del Ministerio de Hacienda para conseguir cantidades suplementarias destinadas a sectores muy concretos. Negociación similar a la de los partidos nacionalistas a los que se pide apoyo para determinadas iniciativas legislativas, como ha ocurrido esta semana con Nueva Canarias.

El Gobierno maneja todos los escenarios y tiene preparado la reacción para cada uno

la carta de montoro

Ante la ausencia catalana, Montoro escribió una carta al president reiterando la importancia de enviar algún miembro de su equipo a las reuniones... y la respuesta ha sido tajante. La Generalitat no tiene la menor intención de negociar la financiación, un indicio de cómo se las gasta Puigdemont en sus relaciones con el Gobierno, vínculos que pueden darse por rotos, porque el president sólo tiene un empeño, proclamar la república de Cataluña. Y la prioridad del Gobierno es abortar esa iniciativa.

El problema de Puigdemont es que no sólo tiene abierto este frente, sino que en los propios partidos catalanes no halla el respaldo que pretendía. Esta semana ha convocado a los partidos independentistas, o que así considera, y ha encontrado varias sillas vacías. El único apoyo incondicional es el de la CUP, que sufre tensiones internas y sólo se mantiene unido en su afán de torcer el brazo a Puigdemont para que convoque la consulta y lleve al Parlament la ley de transitoriedad. El partido de Ada Colau, En Comú, no defiende la independencia pero sí el referendum, pero en la envenenada situación actual la alcaldesa de Barcelona se pone cada vez más de perfil, pues se ha dado cuenta de que su fuerza está en el consistorio y no quiere tomar ninguna decisión que ponga en peligro su continuidad.

Puigdemont se ha fijado entonces en Xavier Domènech, el portavoz en el Congreso de En Comú, al que invitó a participar en la reunión, pero también éste, un hombre que sube enteros en la política y que cuenta con el respeto de otros partidos de la Cámara, tampoco está por la labor de sumarse a un proyecto independentista que ni comparte ideológicamente ni favorece a su partido sino todo lo contrario.

la estrategia de madí

En el PDeCAT, un sector cada vez más relevante de sus militantes quiere romper amarras con el pasado, representado fundamentalmente por un Artur Mas muy tocado por su conexión con la familia Pujol y con los personajes del caso Palau, lo que hace pensar que no está muy alejado de los focos de corrupción. Destacados miembros del PDeCAT marcan distancias con Mas y Puigdemont, a los que ni les salen las cuentas, ni consiguen respaldo internacional, y además empiezan a encontrar una seria contestación ciudadana porque ven que los problemas del día a día han pasado a segundo plano al volcarse el Govern en el procés. Ven, además, que ese camino está perjudicando seriamente no sólo la imagen de Cataluña, sino su economía y tejido empresarial.

Mas y Puigdemont, cuentan en la Cataluña política, tienen ahora como estratega a quien fue responsable de comunicación y estrategia política del primero cuando era president, David Madí. De la misma manera que no consiguió que Mas se mantuviera al frente del Govern ni que CDC fuera visto como un partido ajeno a las prácticas corruptas -más bien todo lo contrario-, tampoco ahora está logrando que el ex presidente y el actual president sean considerados políticos solventes.

La prueba es que a medida que avanza el tiempo, a pesar de su obsesión por anunciar permanentemente que se celebrará el referéndum, el escepticismo es cada vez mayor. Entre otras razones porque el partido por excelencia independentista, ERC, no está demostrando con los hechos que defienden al cien por cien el proyecto de Mas y Puigdemont. Independencia sí, pero no a cualquier precio, no a costa de una ruptura a cara de perro en la que la Cataluña independentista encontraría serias dificultades para sobrevivir -pocos catalanes por ejemplo pagarían a una Hacienda catalana si la española no cede sus competencias- y además los estados que se imponen a través de la ilegalidad nunca han salido adelante.

Una Cataluña independiente aislada no es la mejor opción para los independentistas. ERC no renuncia a la secesión, pero no impuesta a las bravas como pretenden Mas y Puigdemont.

la reacción del gobierno

En esa situación, los ojos se posan en Junqueras. Puigdemont y Mas no le perdonan que en un momento determinado intentara vincularse lo justo ante decisiones contrarias a la legalidad. Hoy Junqueras aparece con frecuencia al lado del president puesto que es vicepresidente... pero procura estar callado. Desde el entorno de Puigdemont dicen abiertamente que juega la carta de las elecciones anticipadas en las que ERC podría tener un gran resultado -con permiso de Ciudadanos- que podrían catapultarlo a la Presidencia de la Generalitat. Si no es inhabilitado previamente, como Mas, Joana Ortega, Carme Forcadell o Francesc Homs. De ahí su cautela y su empeño en medir al milímetro sus palabras o leer detenidamente los textos que firma.

Por ejemplo, desde el PDeCAT se ha filtrado que el miércoles pueden aprobar la convocatoria y la pregunta para la consulta. ¿Cómo? Si se trata de una convocatoria formal, el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional, que en 48 horas puede decretar la inhabilitación del firmante. El encargo de urnas y papeletas se ha hecho sin papeles que indiquen que están destinados a una consulta.

¿Recurrirá el Gobierno a la fuerza, como preguntó Puigdemont? No hay respuesta, pero sí se puede adelantar que maneja todos los escenarios y tiene preparada la reacción para cada uno de ellos. Cuando aseguran que no se celebrará la consulta es porque cuentan con los resortes legales y constitucionales para impedirlo. Sólo un dato: el jefe los Mossos d'Esquadra no es independentista.