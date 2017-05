Los Pujol 'anatemizan' la nota de Ferrusola al ser una "fotocomposición"

La defensa de la familia Pujol cuestionó ayer ante el juez la nota en la que Marta Ferrusola se identificaba como "madre superiora" para "traspasar misales", al sostener que es fruto de una "fotocomposición" al aparecer junto a una solicitud de operaciones a la Banca Reig de Andorra.

Un día después de que trascendiera la nota en la que Ferrusola supuestamente ordenaba traspasar dos millones de las antiguas pesetas a una cuenta de su hijo, en una nota en clave en la que se identificaba como "madre superiora de una congregación", el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol guardó silencio mientras que su esposa no salió de casa.

El ministro de Finanzas de Andorra afirma que el Principado "no se merecía" este escándalo

"Reverendo mosén, soy la madre superiora de la congregación, necesitaría que traspasara dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, él ya le dirá dónde se tiene que colocar. Muy agradecida", dice la nota, firmada simplemente por "Marta".

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo alertan al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga a los Pujol, de que el documento de la Banca Reig ya le fue remitido a través de una comisión rogatoria, "sin la fotocomposición resultante" de adjuntar la nota manuscrita de Marta Ferrusola.

Con su escrito de alegaciones, los abogados de los Pujol tratan de cuestionar el origen del documento bancario de solicitud de operaciones a cuenta, que incluye la mención manuscrita de Marta Ferrusola, en que esta usó supuestamente un lenguaje clave para solicitar a la Banca Reig un traspaso de dos millones de pesetas.

El documento -una fotocopia de un impreso de solicitud de operaciones en cuenta de 1995 y, debajo de este, la nota manuscrita de Ferrusola- fue aportado, según fuentes jurídicas, por Higini Cierco, quien precisamente acaba de pedir al fiscal general del Estado, José de la Maza, que investigue si hubo un "complot" contra el BPA ante la creencia de que ocultaban información de los Pujol.

En su escrito, los abogados de los Pujol advierten de que los últimos documentos aportados a la causa "causan perplejidad y habrán de ser valorados", y piden al juez "su tutela judicial efectiva en el marco del procedimiento con todas las garantías" que reconoce la Constitución.

El ministro andorrano de Finanzas, Jordi Cinca, aseguró ayer por su parte que el Principado "no se merecía" las consecuencias que puede tener sobre él el escándalo del caso Pujol, y dio por hecho que Marta Ferrusola cometió fraude fiscal. Durante una entrevista en Catalunya Ràdio, lamentó que Andorra "no pare de estar en el centro de atención" debido a las informaciones que se conocen sobre el caso de la familia del ex president.