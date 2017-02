Los Pujol pidieron a Andbank que destruyera documentación de sus cuentas

La familia Pujol pidió en 2010 a Andbank que "destruyera" documentación de sus cuentas, a lo que la entidad se negó, y posteriormente Jordi Pujol hijo reclamó de nuevo al presidente del banco andorrano que "si algún día había alguna demanda judicial" no entregaran toda la información a la justicia.

Así lo afirmó el presidente de Andbank, Manel Cerqueda Donadeu, en la declaración que prestó como testigo en Andorra ante el juez que investiga a los Pujol, José de la Mata, según el audio de la comparecencia contenido en el sumario del caso Pujol.

A preguntas de la fiscal anticorrupción Belén Suárez, Cerqueda explicó que en 2010, poco antes de que los Pujol cerraran sus cuentas en Andbank, personas de la "alta dirección" de la entidad le dijeron que los Pujol habían pedido al banco "que destruyera documentación de sus cuentas". "Nosotros nos negamos tácitamente y a partir de aquí ellos, al cabo de un tiempo, dijeron que se iban", prosiguió relatando el testigo, y añadió que desde el banco no hicieron "el más mínimo esfuerzo" para impedirlo y que se quedaran en la entidad.

Estas supuestas presiones no quedaron ahí y, según el testigo, más adelante -sin concretar la fecha, pero ya cuando no era cliente del banco-, el propio Jordi Pujol hijo le visitó en su despacho. "Me pidió -dijo- que si había algún día una demanda, si por favor podíamos no darlo todo. Yo le dije que no, que si algún día había una demanda judicial, daríamos todo lo que teníamos y haríamos lo que teníamos que hacer".

Esa fue la única vez que le vio de una manera profesional y más allá de esa visita solo ha coincidido con él en cinco o seis eventos, aseguró el testigo. La fiscal le preguntó entonces qué documentación le pidió exactamente que destruyera y él respondió que esa vez no le pidió que se deshiciera de nada, sino que "no lo diera todo".

Añadió que él no sabía que varios miembros de la familia Pujol tenían cuentas en el banco, algo de lo que se enteró en 2014, cuando estalló el escándalo de la fortuna en Andorra del expresidente catalán, su mujer e hijos.

Según la versión de la familia Pujol, abrieron sus cuentas en Andbank para cobrar una herencia que recibieron los nietos de su abuelo Florenci en 1992, pero la Fiscalía no se la cree y sospecha que en realidad el dinero proviene de comisiones corruptas.