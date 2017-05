Un hijo de Pujol reduce a un "pequeño pecado" las cuentas en Andorra

Josep Pujol Ferrusola, el tercer hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, afirmó ayer que valió la pena que Cataluña tuviera durante 23 años un presidente de la Generalitat "first class", como a su juicio fue su padre, por el "pequeño pecado" de haber ocultado que la familia tenía cuentas en Andorra.

En una entrevista en Catalunya Radio, Josep Pujol reconoció que la familia quería que este dinero, un legado inicial de dos millones de dólares de su abuelo Florenci, se mantuviera oculto porque "no podíamos explicar que los hijos del presidente de la Generalitat tenían dinero en Andorra".

En su opinión, ello habría supuesto el fin de la carrera política de su padre, por lo que "nosotros no teníamos otra opción" y "este es nuestro pecado", consideró Josep Pujol.

"Si me preguntas qué prefieres, si 23 años de un presidente de la Generalitat first class, de primera división, como el que hemos tenido y el pequeño pecado que hemos tenido que mantener por una herencia" o renunciar a este presidente de la Generalitat, yo me quedo con la primera opción", agregó.

Josep Pujol aseveró que a la carta del "avi Florenci" dirigida a su madre y a sus hermanos donde les deja la herencia "le faltan unas páginas que mi madre destruyó hace unos años porque no quería que hubiera ninguna trazabilidad sobre este tema" y "solo se conservan las cuartillas del medio". Reconoció que en la familia cada uno tenía un sobrenombre para su identificación en las cuentas andorranas, que partió del hecho de que el gestor de estas cuentas, Josep María Pallerola, "era como un mosén".