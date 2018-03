El cerebro de la Púnica dice que pagó gastos de campañas de PSOE e IU además del PP

David Marjaliza, considerado el cerebro de la trama Púnica, reconoció ayer en el Congreso que pagó gastos de campañas electorales no sólo del PP, sino también del PSOE y de Izquierda Unida, a cambio de adjudicaciones públicas, pues era el sistema generalizado durante años por partidos y empresarios.

En su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP a en la Cámara Baja, Marjaliza admitió estos pagos y pidió en varias ocasiones que no se centre toda la atención sobre el pago de comisiones al PP, ya que, insistió, también afectaba a otras formaciones.

Marjaliza sugirió también que no conoce empresa que no fuera donante de las campañas electorales de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, con quien nunca ha tenido una conversación de más de dos minutos. "¿Y cuál no fue donante?", aseguró irónico. Según dijo, cualquier empresario de Madrid que quisiera obra pública en aquella época debía pagar, porque era así como funcionaba la adjudicación.