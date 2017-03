Rajoy a C's: "No he incumplido nada. Vamos a intentar reconducir la situación"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la vigencia del pacto con Ciudadanos y ha instado a este partido a resolver sus diferencias en torno a la corrupción dialogando: "No he incumplido nada. Vamos a intentar -ha dicho- reconducir esta situación porque no conduce a nada".

Rajoy ha hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas en Bruselas antes de participar en la reunión del Partido Popular Europeo que analiza la agenda de la cumbre de la UE y ante las acusaciones de Ciudadanos de haber incumplido el pacto suscrito en lo relativo a la investigación de la financiación del PP.

El jefe del Ejecutivo ha llamado a la tranquilidad y ha defendido que se resuelvan las cosas hablando, ya que asegura que no hay otro procedimiento para dirimir diferencias.

"El pacto está ahí, ya se han cumplido muchas cosas y llevamos sólo cuatro meses de legislatura cuando habitualmente duran cuatro años", ha añadido.

Rajoy ha recalcado que su voluntad es llegar a acuerdos con Ciudadanos ante los grandes asuntos que España tiene por delante y ha considerado que no tiene sentido que haya disputas entre ambos partidos por un tema concreto cuando hay cuestiones que realmente son capitales para la vida de los españoles.

Se ha referido como ejemplo de ello al hecho de que en el último año ha habido 580.000 cotizantes más a la Seguridad Social.

"De eso es de lo que yo, como presidente del Gobierno, me quiero ocupar", ha añadido antes de citar otros asuntos relevantes como el futuro de Europa, las pensiones o el modelo educativo.

Tras subrayar que esos son los temas importantes, ha dicho que de los demás también se puede hablar y ha recordado que este jueves mismo él se mostró dispuesto a hablar sobre corrupción.

Pero ha reiterado la necesidad de que todos mantengan la tranquilidad y estén abiertos al diálogo.