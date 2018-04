Rajoy y Macri no reconocerán el resultado electoral en Venezuela

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente argentino, Mauricio Macri, dijeron ayer que no reconocerán el resultado de las elecciones venezolanas del próximo mayo y señalaron que "la única solución" para Venezuela es "devolver la palabra" a los ciudadanos "sin amenazas".

"No vamos a convalidar el resultado electoral de mayo. No tiene ningún valor esa elección. Por más que el señor (Nicolás) Maduro me insulte, no lo vamos a reconocer como un presidente democrático, porque hace rato que no hay democracia en Venezuela", dijo Macri en una rueda de prensa junto a Rajoy tras una reunión bilateral en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

"Yo me sumo a esas palabras", añadió justo después Rajoy, que apostó por "devolver la palabra a los venezolanos, sin cortapisas, sin amenazas y sin aprovechar el hambre y la miseria provocada por la incompetencia o peor, para establecer regímenes clientelares".

El presidente del Gobierno español inició ayer la agenda oficial de su viaje oficial a Buenos Aires con una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, uno de los máximos héroes de la independencia argentina.

Rajoy, que llegó a última hora de la tarde del lunes a Buenos Aires, se desplazó ayer hasta la plaza que lleva el nombre del libertador para hacer esta ofrenda y después de haber realizado por las calles de la capital argentina su habitual caminata de inicio de jornada.

En la ofrenda estuvo acompañado por el canciller argentino, Jorge Faurie, y asistió igualmente el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, así como el resto de miembros de la delegación española.