Rajoy pide al PP pedagogía sobre lo que hace el Gobierno por Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó ayer ante la cúpula del PP que pretenda "sacar conejos de la chistera" ante la situación de Cataluña (en alusión a su plan de inversiones) y defendió una labor de pedagogía para explicar lo que el Ejecutivo está haciendo por los catalanes.

Rajoy se refirió al debate soberanista en Cataluña en su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP convocado tras la celebración de los congresos regionales del partido.

Fue el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, quien informó en conferencia de prensa al término de esa reunión de las palabras de Rajoy a sus compañeros de partido y en las que textualmente dijo: "No se trata de sacar conejos de la chistera". Frente a ello, señaló que se trata de explicar bien lo que el Gobierno está haciendo en favor de los catalanes y en contraste con la actitud de un Ejecutivo de la Generalitat "irresponsable".

De la misma forma, Rajoy aseguró que no se va a autorizar un referéndum en Cataluña porque el Gobierno no quiere y no puede, ya que la Constitución lo impide.

Las preguntas que ha planteado Puigdemont para el referéndum son, a juicio de Casado, "una tomadura de pelo", y, frente a ellas, dijo que se le ocurren otras. Por ejemplo, si los catalanes quieren "que Cataluña se convierta en un paria en el ámbito internacional" o si "quieren que Cataluña no sea capaz de afrontar el pago de sus pensiones".

El ex president Artur Mas hará por su parte una gira internacional a finales de abril con parada en Bruselas, París y Ginebra para explicar el proceso soberanista y la "persecución judicial" del Estado a los cargos electos independentistas.

Mas estará el 25 de abril en Bruselas, el 26 en París y el 27 en Ginebra, donde conversará en francés con un periodista local de cada país en actos que llevarán por título Un réferéndum pour la Catalogne?