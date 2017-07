Rajoy dice al PSOE que reprobaciones a Montoro y Catalá no le obligan a tomar ninguna decisión: "Eso voy a hacer"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado este miércoles al PSOE que las reprobaciones del Pleno del Congreso a los ministros de Hacienda y de Justicia, Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, respectivamente, no le "obligan a tomar ninguna decisión" y ha recalcado que eso es lo que va a hacer.

De esta forma ha respondido a la portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Margarita Robles, que le ha preguntado qué decisiones va a tomar después de que el Congreso haya reprobado a Montoro tras anular el TC la llamada 'amnistía fiscal' y a Catalá por su actitud en relación con las investigaciones sobre Ignacio González.

"Respeto y mucho las decisiones de esta Cámara a la que ha hecho referencia, en este caso no las comparto y como no me obligan a tomar ninguna decisión, como usted sabe perfectamente pues eso es lo que voy a hacer", ha espetado a Robles, a la que ha recordado que al jefe del Ejecutivo compete en exclusiva la competencia de nombrar y separar ministros, así como la de disolver las Cortes.

En su turno, la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista ha subrayado que la responsabilidad política "la tiene que gestionar el Parlamento". "El control político al Gobierno corresponde al Parlamento", ha enfatizado.

Robles ha recriminado a Rajoy que en la pasada legislatura el PP ejerciera el "rodillo" e hiciera "lo que quisiera" en el Congreso y que ahora ni tome medidas tras las reprobaciones ni tome en cuenta las iniciativas legislativas que aprueba el Pleno "basándose en la arrogancia y en el autoritarismo".

"Ahí están con sus vetos y con sus fórmulas retóricas paralizando leyes que importan a los ciudadanos", ha exclamado, para afirmar que el Congreso ha aprobado esas reprobaciones y hay que "respetar sus pronunciamientos". "Tienen que tener ustedes más respeto a la soberanía nacional que presenta esta Cámara", ha resaltado.

Rajoy ha contestado a la diputada del PSOE asegurando que el artículo 100 de la Constitución señala que "corresponde en exclusiva" al presidente del Gobierno nombrar y separar ministros. De hecho, le ha recordado que es "prácticamente" una de las únicas competencias que tiene por sí solo el jefe del Ejecutivo junto a la disolución de las Cortes.

"Por tanto, no le corresponde a las Cortes ni nombrar ni separar ministros. Las Cortes tienen muchas competencias, muchas más que el presidente del Gobierno, pero ésta no la tiene", ha dicho, para añadir que esas reprobaciones tienen "un valor político, el que cada uno quiera darle".

En este sentido, ha dicho a Robles que podrá nombrar y cesar ministros cuando el PSOE llegue al Gobierno y "hasta entonces eso no va a suceder". Para justificar sus argumentos, ha señalado que por ejemplo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no corresponden al presidente sino al Parlamento.

Y ante la decisión del TC de anular la llamada 'amnistía fiscal', Rajoy ha recalcado que fue "por una razón de forma, no de fondo" y no produce "ningún efecto jurídico". "Si cada vez que el TC declara un artículo o dos por razones de fondo o forma contrarios a la Constitución, el ministro tiene que dimitir, cualquiera que formara parte del Gobierno tendría un problema", ha dicho, para pedir al PSOE "un poco de equilibrio, sensatez y mesura a la vida política".