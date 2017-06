Rajoy invita a Sánchez a que explique su apuesta "plurinacional"

Mariano Rajoy aseguró ayer que no tiene ninguna duda de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, apoyará la defensa de la unidad de España y de la soberanía nacional, pero le pide "ser claro" y explicar qué significa su apuesta por la plurinacionalidad. Tras la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, el presidente del Gobierno precisó que no se le puede "pasar por la cabeza" que los socialistas no respalden esa unidad de España. Se refirió entonces al Congreso del PSOE del pasado fin de semana para recordar que allí se apostó por la afirmación recogida en la Constitución de que es el pueblo español en su conjunto el que decide lo que quiere que sea su país.

Pero, de la misma forma, subrayó que no está a favor de la plurinacionalidad que defiende el líder socialista y ha instado a explicar exactamente en qué consiste. "Yo estoy a favor de lo plasmado en la Constitución. En España hay nacionalidades y regiones, que es lo que acordamos en su día, lo que votamos, lo que pactamos, lo que tuvo el apoyo de la inmensa mayoría de españoles, y no creo que tenga ningún sentido darle vueltas por razones que no se nos han explicado", añadió.

En España tenemos nacionalidades y regiones; es lo acordado en la Constitución"

En esa línea, destacó que nadie ha dicho lo que eso supone exactamente, qué leyes habría que modificar y cuáles son sus efectos jurídicos. "Conviene ser claro y que se le entiendan a uno las cosas", recomendó Rajoy al líder socialista, a quien pidió un esfuerzo de entendimiento en este y otros asuntos de Estado.

El jefe del Ejecutivo dijo que se reunirá con Sánchez cuando éste desee, al tiempo que precisó que es "bueno" que esa entrevista se celebre. Rajoy, que informó de que aún no ha hablado con el socialista después de que éste fuera elegido el pasado fin de semana máximo responsable del PSOE, garantizó su disposición a hablar y citarse con Sánchez.

Al plantearle si eso supone que él no lo va a convocar y deja la iniciativa al dirigente socialista, Rajoy señaló que no iba a entrar en detalles porque eso no contribuye a nada. "Yo, lo único que digo es que tendré la reunión cuando quiera el señor Sánchez, y, además, yo creo que es bueno que la tengamos", reiteró.

En ese sentido se expresó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. "Rajoy está dispuesto a reunirse con Sánchez cuando él quiera". Insistió en que para el Ejecutivo en esta legislatura el diálogo es "absolutamente capital" y "entendernos con todos los grupos parlamentarios posibles".