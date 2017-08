Rajoy y Sánchez hablan sobre la ley de transitoriedad y pactan trabajar en una posición conjunta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretrio general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido este lunes una conversación a raíz de la presentación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la repúblicaque han presentado esta mañana JxSí y la CUP, según ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Oscar López.

El dirigente socialista ha explicado que ambos se han comprometido a mantener una comunicación fluida y a instrumentalizar posiciones conjuntas ante el "desafío soberanista catalán".

Oscar Puente ha dejado claro que el PSOE se opone a este proceso independentista, que el 1 de octubre "no habrá referéndum" y que si finalmente hay algo no tendrá las garantías suficientes. Por lo tanto, ha dejado claro que el 2 de octubre "no habrá república catalana".